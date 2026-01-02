  • Delo d.o.o.
DOMAČA GLASBENA SCENA

Bo slovenska glasba letos res utišana? Janša ostro obsoja, Jože Potrebuješ: »Nekaj je treba ukreniti!« (VIDEO)

Nagovor glasbenika odpira vprašanje medijske prihodnosti domače glasbe.
Jože Potrebuješ je bil avtor in soscenarist vseh 28 oddaj Japajade šova. FOTO: Mojca Marot
Jože Potrebuješ je bil avtor in soscenarist vseh 28 oddaj Japajade šova. FOTO: Mojca Marot
Kaja Grozina
 2. 1. 2026 | 07:25
2:00
A+A-

Predsednik SDS Janez Janša je na Facebooku objavil video, v katerem Jože Potrebuješ, frontman skupine Čuki, javno opozarja na upad prisotnosti slovenske zabavne glasbe v televizijskem prostoru. V videu Potrebuješ poudari, da so imeli slovenski glasbeniki na nacionalni televiziji od leta 2003 naprej redno na voljo vsaj en format, ki je predstavljal domačo produkcijo, po njegovih besedah pa po 1. januarju 2026 takšnih oddaj ne bo več. Njegov poziv je bil usmerjen predvsem v kulturno-medijsko vprašanje, ki ga slovenski glasbeniki izpostavljajo že dlje časa: kako ohraniti sistemsko prisotnost domače popularne glasbe na osrednji televiziji.

Janša je video pospremil z zapisom, ki je med uporabniki omrežij deloval kot politična interpretacija medijske odločitve. V njem RTV označi z ideološkimi atributi. V objavi je zapisal: »Od 1. 1. 2026 naprej na depolitizirani, levičarski, anti-slovenski RTV Slovenija ne bo več popularne oddaje s slovensko glasbo. »Nekaj je treba ukreniti,« pravi Jože Potrebuješ. Tole pa dodaja nekdo, ki ima Slovenijo rad.« Zapis je zaključil z besedilom domoljubne pesmi Slovenska harmonika, ki jo je vključil kot simbolni poudarek pomena narodne identitete v glasbi.

Slovenski glasbeniki opozarjajo, da nacionalna televizija trenutno nima več stalne glasbene oddaje, ki bi sistemsko predstavljala domačo popularno glasbo. Gre za vprašanje uredniške strategije, ne pa za formalno prepoved ali zakonsko odločitev. Podoben val čustev je slovenska javnost doživela že ob ukinitvi glasbeno-zabavnega formata Japajade, ki je poslovil po zgolj dveh sezonah.

slovenska glasbakonec domače glasbeJanez JanšaJože PotrebuješRTV Slovenija
08:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMRLO VEČ KOT 40 LJUDI

Opisal trenutke groze na silvestrovanju: »Videl sem, kako ljudje gorijo od glave do pet, vsak dan sem hodil tja«

Švica žaluje po požaru v Crans Montani.
2. 1. 2026 | 08:07
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU ZA SLOVENSKE NOVICE

Urška Klakočar Zupančič razkrila, da ni spretna s kuhalnico. Kako pa se razume z Golobom?

Predsednica državnega zbora je spregovorila o politični kulturi, provokacijah in odnosu z Robertom Golobom, hkrati pa je izpostavila dan, ki ji je ostal v posebnem spominu.
Nina Čakarić2. 1. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
DORA

Nives Cilenšek si želi prepričati Hrvate

Slovenska glasbenica Zevin bo februarja stala na evrovizijskem odru sosedov.
2. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI LOTO

Novoletni Loto: sedaj je znano, kdo dobi stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Igra je bila v tokratni izvedbi razprodana v manj kot osmih dneh, sreča pa se je nasmehnila kar 15.515 dobitnikom.
2. 1. 2026 | 07:45
07:25
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČA GLASBENA SCENA

Bo slovenska glasba letos res utišana? Janša ostro obsoja, Jože Potrebuješ: »Nekaj je treba ukreniti!« (VIDEO)

Nagovor glasbenika odpira vprašanje medijske prihodnosti domače glasbe.
Kaja Grozina2. 1. 2026 | 07:25
07:04
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Kako ohraniti zdrave ledvice? Tihi organ, ki odloča o našem zdravju

Ledvice odpovedujejo brez opozorila. Preverite, ali jih nehote uničujete tudi vi.
Janez Kušar2. 1. 2026 | 07:04

