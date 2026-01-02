Bo slovenska glasba letos res utišana? Janša ostro obsoja, Jože Potrebuješ: »Nekaj je treba ukreniti!« (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša je na Facebooku objavil video, v katerem Jože Potrebuješ, frontman skupine Čuki, javno opozarja na upad prisotnosti slovenske zabavne glasbe v televizijskem prostoru. V videu Potrebuješ poudari, da so imeli slovenski glasbeniki na nacionalni televiziji od leta 2003 naprej redno na voljo vsaj en format, ki je predstavljal domačo produkcijo, po njegovih besedah pa po 1. januarju 2026 takšnih oddaj ne bo več. Njegov poziv je bil usmerjen predvsem v kulturno-medijsko vprašanje, ki ga slovenski glasbeniki izpostavljajo že dlje časa: kako ohraniti sistemsko prisotnost domače popularne glasbe na osrednji televiziji.

Janša je video pospremil z zapisom, ki je med uporabniki omrežij deloval kot politična interpretacija medijske odločitve. V njem RTV označi z ideološkimi atributi. V objavi je zapisal: »Od 1. 1. 2026 naprej na depolitizirani, levičarski, anti-slovenski RTV Slovenija ne bo več popularne oddaje s slovensko glasbo. »Nekaj je treba ukreniti,« pravi Jože Potrebuješ. Tole pa dodaja nekdo, ki ima Slovenijo rad.« Zapis je zaključil z besedilom domoljubne pesmi Slovenska harmonika, ki jo je vključil kot simbolni poudarek pomena narodne identitete v glasbi.

Slovenski glasbeniki opozarjajo, da nacionalna televizija trenutno nima več stalne glasbene oddaje, ki bi sistemsko predstavljala domačo popularno glasbo. Gre za vprašanje uredniške strategije, ne pa za formalno prepoved ali zakonsko odločitev. Podoben val čustev je slovenska javnost doživela že ob ukinitvi glasbeno-zabavnega formata Japajade, ki je poslovil po zgolj dveh sezonah.