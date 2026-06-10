Bo to največji oder v zgodovini Slovenije? Tako so se Joker Out lotili postavljanja (FOTO)

Le še deset dni loči priljubljeno skupino Joker Out od njihovega največjega koncerta doslej, s katerim bodo obeležili desetletnico kariere. Pred dnevi so izdali novo pesem Odsevi sonca, zdaj pa so se že povsem posvetili zadnjemu finišu priprav na spektakel, ki so ga poimenovali Karneval in bo potekal na Kardeljevi ploščadi. Tam bo prostora za približno 20 tisoč obiskovalcev, zato je ključnega pomena, da oder ne bo izginil v množici, ampak bo prava vizualna osrednja točka.

Priprave na masiven in dih jemajoč oder so že v polnem teku. Širina odra bo 70 metrov, višina 17 metrov, globina 14 metrov, kar ga uvršča med največje odrske konstrukcije v Sloveniji. Glavno podjetje za postavitev je Prozvok, za scenografijo pa Mamart, skupaj bo na odru več kot 150 ton opreme. Za samo scenografijo bodo uporabili 166 kilogramov materiala, 130 litrov barve, več kot tisoč metrov lesenih letev, 9.000 žebljev in 1.500 tesarskih vijakov. Na odru bo okoli 685 kvadratnih metrov plošč, tehtal bo 100 ton in bo rezultat obsežne produkcije, v katero so Joker Out vložili skoraj milijon evrov.

Postavljanje odra se je začelo 6. junija, torej dva tedna pred dogodkom. V prvi fazi je pri delu 50 ljudi, v finalni izvedbi pa bo na prizorišču sodelovalo več kot 500 oseb. Za transport opreme bo potrebnih približno 50 tovornjakov, številni prevozi s kombiji in osebnimi vozili, na prizorišču pa bodo uporabljali štiri viličarje in kmalu tudi dve specialni dvigali.

(Oglejte si posnetek, kako napreduje postavljanje odra)

»Vsi podizvajalci so slovenski,« ponosno pojasnjujejo organizatorji Joker Out in Spontanzo. »Želeli smo dokazati, da lahko s slovenskim znanjem naredimo presežke. Preko 95 odstotkov opreme in materiala je domačega izvora.«

Postavljanje odra bo trajalo kar 14 dni, oder pa bo težak 100 ton, s konstrukcijo več kot 150 ton opreme. FOTO: Zaslonski posnetek

Tehnični izzivi so ogromni. Dvigovanje večjih scenografskih elementov, usklajevanje vseh deležnikov in postopno postavljanje različnih elementov prizorišča zahteva natančno koordinacijo. Dodatno kompleksnost dodaja snemalna ekipa TV Slovenija, ki bo koncert ovekovečila s 16 kamerami, vključno s kamero na vrvi (cable cam) in na tračnicah (rail cam).

Obiskovalci lahko pričakujejo spektakel, ki združuje glasbo in vizualno čarovnijo. »Prva je glasba. Drugemu delu bi lahko širše rekli magija,« pravijo člani Joker Out. V programu bo združeno deset let njihovega ustvarjanja, nastopali bodo cirkuški artisti iz Fuskaba, posebni gostje, številni svetlobni efekti in pirotehnika. »Pričakujemo tudi vrvohodca, a nekaj zadev naj ostane skrivnost,« pravijo organizatorji.

Dogajanje na Kardeljevi ploščadi se bo začelo že ob 15. uri, s sproščenim festivalskim druženjem, delavnicami, animacijami in drugimi zabavnimi vsebinami. Zvečer bodo na največjem koncertnem odru v Sloveniji nastopili izbrani glasbeniki in seveda Joker Out, ki obljubljajo nepozaben večer.

Več informacij o koncertu, prizorišču, vstopni logistiki, nastopajočih, urniku, brezplačnih prevozih LPP in povratnih prevozih Nomago po Sloveniji za le 12 evrov ter javni generalki najdete na spletni strani www.jokerout10.com. Tam so zbrana tudi najpogostejša vprašanja in odgovori, vstopnice in avtobusne vozovnice.

Karneval Joker Out obeta nor spektakel, kot ga Slovenija še ni videla, v prodaji pa je le še 17 odstotkov vstopnic.