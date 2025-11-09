  • Delo d.o.o.
ONLY FANS

Bo znana Slovenka tudi svoji hčerki dovolila služiti z golimi fotografijami?

Razgovorila se je tudi o spolnosti.
Ana Pusovnik. FOTO: Instagram
Ana Pusovnik. FOTO: Instagram
N. B.
 9. 11. 2025 | 09:25
1:27
A+A-

Ana Taks, ki jo je Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, ko je bila še Ana Pusovnik, je ta vikend odgovarjala na vprašanja sledilk in sledilcev na instagramu. Enega je zanimalo, ali bi hčerki, ko ta odraste, dovolila, da si odpre profil Only Fans, kot ga ima tudi sama.

Ana je dejala, da je to zadeva za »18+« ter da se ne bi vpletala v to, če bi bila hči polnoletna.

Ne podpira spolnih odnosov pri petnajstih

»Če smo pa že pri tem, kaj bi dovolila in kaj ne ... definitivno ne bom podpirala nekega 'resnega fanta' in spolnih odnosov pri 15 letih,« je poudarila Korošica in takole utemeljila svojo odločitev: »Pri 15 letih se osebnost in identiteta še hitro spreminjata, zato je težko vzdrževati stabilno, zrelo partnersko zvezo.«

Vplivnica je dodala še, da najstniki pogosto še ne znajo dobro postavljati meja ali prepoznati nezdravega vedenja: »Enostavno si ne želim, da ima čustveno nezrel otrok slabo izkušnjo s spolnostjo, nezaželeno nosečnost, travme, skrbi in strto srce pri 16 letih. Rada bi, da uživa mladost, otroštvo/najstništvo brez nekih nezrelih fantov, ki itak nikamor ne peljejo. Te stvari lahko počakajo.«

