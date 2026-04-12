IGRIVOST, KI POVEZUJE GENERACIJE

Bobri praznovali 18 let: Trkaj in Repki navdušili otroke in starše

Z razigranim koncertom so ob polnoletnici festivala Bobri združili glasbo, domišljijo in otroško veselje.
Repki so za zaključek festivala ustvarili nepozabno vzdušje. FOTO: KLEMEN UDOVČ

Projekt združuje ustvarjanje, učenje in zabavo v edinstveno izkušnjo. FOTO: MAŠA PIRC

Trkaj kot idejni začetnik projekta že vrsto let navdušuje z ustvarjalnim pristopom k otroški umetnosti. FOTO: MAŠA PIRC

Roman Turnšek
 12. 4. 2026 | 12:03
3:08
Solidarnost, empatija in moč skupnosti so bile tudi letos osrednje vrednote festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je z letošnjo edicijo zaznamoval pomembno prelomnico – polnoletnost. Festival se je zaključil z energičnim koncertom Repki v Centru urbane kulture Kino Šiška, kjer se je zbrala množica obiskovalcev, predvsem otrok in njihovih staršev, ki so skupaj ustvarili izjemno živahno in toplo vzdušje.

Letošnji program je obsegal več kot 200 dogodkov, ki so skozi različne umetniške izraze poudarjali pomen povezovanja, medkulturnega dialoga in skupne človečnosti. Ta sporočila so se jasno odražala tudi na zaključnem dogodku, kjer so dvorano napolnili otroški smeh, radovednost in pristna igrivost. Na odru so nastopili Rok Terkaj - Trkaj, Polona Mežnar in Adam Velić, ki so obiskovalce popeljali v domišljijski svet Galaksije Repkarije – prostor, kjer se prepletajo glasba, zgodbe in vrednote, ki nagovarjajo tako najmlajše kot odrasle.

Največ nam pomeni, ko vidimo nasmejane in navdušene otroke.

Koncert je temeljil na priljubljenih zgodbah in pesmih iz projektov Repki 1 in 2, tokrat pa je bil še posebej bogat, saj so se ustvarjalcem na odru pridružili tudi gostje. Med njimi so bili mladi plesalci plesne šole Miki, ki so s svojo energijo dodatno popestrili dogajanje, ter raper Nipke, ki je premierno predstavil novo pesem Želvica Ava. Njegov nastop je požel navdušenje občinstva, ki je z njim z veseljem zapelo in zaplesalo.

Nipke, ki je soustvarjalec projekta že od njegovih začetkov, poudarja, da mu je svet Repkov zelo blizu. »Skupni cilj vseh nas je širjenje veselja in pozitivnega razmišljanja med mladimi, zato v tem ustvarjalnem procesu resnično uživam,« je povedal. Podobno razmišlja tudi Polona Mežnar, ki pri projektu sodeluje že tretje leto. Kot pravi, se je med ustvarjalci spletla posebna vez, ki presega zgolj profesionalno sodelovanje. »Čutimo se kot razširjena družina. Največ nam pomeni, ko vidimo nasmejane in navdušene otroke, ki jih za nekaj časa odpeljemo v svet brezskrbnosti,« poudarja.

Idejni vodja projekta Rok Terkaj - Trkaj je Repke zasnoval skupaj s profesorjem dr. Igorjem Saksido, z željo, da bi otrokom na zabaven in dostopen način približali poezijo ter pomen branja in učenja. Projekt tako združuje umetnost in izobraževanje, pri čemer skozi igro spodbuja radovednost in ustvarjalnost. »Rešitve ne vidim v materialnih stvareh, ampak v tem, da ohranimo igrivost in pogled na svet skozi otroške oči,« je dejal Trkaj.

Zaključni koncert je tako simbolično zaokrožil letošnji festival Bobri – kot praznik ustvarjalnosti, povezanosti in pozitivnih vrednot. Navdušenje občinstva, ki je skupaj z nastopajočimi pelo in plesalo, pa je še enkrat potrdilo, da takšni projekti ostajajo pomemben del kulturnega prostora in vzgoje najmlajših. 

IGRIVOST, KI POVEZUJE GENERACIJE

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
