Bobri praznovali 18 let: Trkaj in Repki navdušili otroke in starše

Solidarnost, empatija in moč skupnosti so bile tudi letos osrednje vrednote festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je z letošnjo edicijo zaznamoval pomembno prelomnico – polnoletnost. Festival se je zaključil z energičnim koncertom Repki v Centru urbane kulture Kino Šiška, kjer se je zbrala množica obiskovalcev, predvsem otrok in njihovih staršev, ki so skupaj ustvarili izjemno živahno in toplo vzdušje.

Letošnji program je obsegal več kot 200 dogodkov, ki so skozi različne umetniške izraze poudarjali pomen povezovanja, medkulturnega dialoga in skupne človečnosti. Ta sporočila so se jasno odražala tudi na zaključnem dogodku, kjer so dvorano napolnili otroški smeh, radovednost in pristna igrivost. Na odru so nastopili Rok Terkaj - Trkaj, Polona Mežnar in Adam Velić, ki so obiskovalce popeljali v domišljijski svet Galaksije Repkarije – prostor, kjer se prepletajo glasba, zgodbe in vrednote, ki nagovarjajo tako najmlajše kot odrasle.

Projekt združuje ustvarjanje, učenje in zabavo v edinstveno izkušnjo. FOTO: MAŠA PIRC

Največ nam pomeni, ko vidimo nasmejane in navdušene otroke.

Koncert je temeljil na priljubljenih zgodbah in pesmih iz projektov Repki 1 in 2, tokrat pa je bil še posebej bogat, saj so se ustvarjalcem na odru pridružili tudi gostje. Med njimi so bili mladi plesalci plesne šole Miki, ki so s svojo energijo dodatno popestrili dogajanje, ter raper Nipke, ki je premierno predstavil novo pesem Želvica Ava. Njegov nastop je požel navdušenje občinstva, ki je z njim z veseljem zapelo in zaplesalo.

Nipke, ki je soustvarjalec projekta že od njegovih začetkov, poudarja, da mu je svet Repkov zelo blizu. »Skupni cilj vseh nas je širjenje veselja in pozitivnega razmišljanja med mladimi, zato v tem ustvarjalnem procesu resnično uživam,« je povedal. Podobno razmišlja tudi Polona Mežnar, ki pri projektu sodeluje že tretje leto. Kot pravi, se je med ustvarjalci spletla posebna vez, ki presega zgolj profesionalno sodelovanje. »Čutimo se kot razširjena družina. Največ nam pomeni, ko vidimo nasmejane in navdušene otroke, ki jih za nekaj časa odpeljemo v svet brezskrbnosti,« poudarja.

Trkaj kot idejni začetnik projekta že vrsto let navdušuje z ustvarjalnim pristopom k otroški umetnosti. FOTO: MAŠA PIRC

Idejni vodja projekta Rok Terkaj - Trkaj je Repke zasnoval skupaj s profesorjem dr. Igorjem Saksido, z željo, da bi otrokom na zabaven in dostopen način približali poezijo ter pomen branja in učenja. Projekt tako združuje umetnost in izobraževanje, pri čemer skozi igro spodbuja radovednost in ustvarjalnost. »Rešitve ne vidim v materialnih stvareh, ampak v tem, da ohranimo igrivost in pogled na svet skozi otroške oči,« je dejal Trkaj.

Zaključni koncert je tako simbolično zaokrožil letošnji festival Bobri – kot praznik ustvarjalnosti, povezanosti in pozitivnih vrednot. Navdušenje občinstva, ki je skupaj z nastopajočimi pelo in plesalo, pa je še enkrat potrdilo, da takšni projekti ostajajo pomemben del kulturnega prostora in vzgoje najmlajših.