Bodo peli poročni zvonovi? Slovenski resničnostni zvezdnik ga je nataknil svoji dragi: »To je zaobljuba«

Posnetek Igorja Mikića s košarkarske tekme v Tivoliju je te dni sprožil val ugibanj. Kot VIP gledalec je ob igrišču spremljal tekmo v družbi svoje partnerke Polone Kranjc, kamera pa je mimogrede ujela njeno levo dlan, na kateri se je na prstancu bleščal prstan. Se je par, ki se je spoznal v resničnostnem šovu Kmetija, morda skrivaj poročil?

Na naše vprašanje se je Igor odzval z nasmeškom in odkrito pojasnil, da nista poročena, je pa Poloni podaril »promise ring« – prstan zaobljube.

Zaljubljena do ušes. FOTO: Zaslonski posnetek

Kot je povedal za Slovenske novice, ima tak prstan simbolni pomen: v razmerju predstavlja zavezo, pogosto tudi kot predhodnik zaroke. Za mnoge pare je to obljuba prihodnje zaroke, za druge pa preprosto izraz zvestobe, ljubezni in predanosti.

Spomladi letos sta 38-letni Ljubljančan Igor in 23-letna Domžalčanka Polona prvič javno razkrila, da sta par. Spoznala sta se med snemanjem šova Kmetija, njuno razmerje pa sta pol leta skrbno varovala pred radovednimi pogledi javnosti.

Ko je Igor aprila na Instagramu objavil prvo skupno fotografijo, so radovedna vprašanja začela deževati. Kljub 15-letni starostni razliki pravita, da je skoraj ne občutita.

Njuna zveza očitno postaja vse bolj resna, prstan zaobljube pa je jasen znak, da Igor in Polona gledata v skupno prihodnost.

Igorja Mikića so gledalci spoznali že pred sodelovanjem v šovu Kmetija, najprej kot tekmovalca v prvi sezoni šova Exatlon, nato pa kot sovoditelja in poročevalca s terena v drugi sezoni.

Tudi Polona Kranjc televizijskemu občinstvu ni neznanka. V šovu Kmetija je nastopila že v eni od prejšnjih sezon, pred tem pa smo jo spremljali v prvi sezoni šova Sanjski moški, kjer se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja.