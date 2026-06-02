DRUŽINSKE ZGODBE

Janševa bodoča ministra ljubita mlajši: pri Rončeviću 20 let razlike, pri Matozu 28 (FOTO)

Pred pristojnimi odbori DZ se danes predstavljajo novi ministrski kandidati, mi pa smo ob njihovih političnih načrtih pogledali tudi, kdo so zunaj državnih funkcij in strankarskih hodnikov.
Napaporn in Borut Rončević sta se poročila pred šestimi leti. FOTO: Zaslonski Posnetek

Andrej Grah Whatmough, Borut Rončević, Peter Gregorčič in Vesna Zadravec. FOTO: Zaslonski posnetek

Franci Matoz z ženo Natašo Gačić. Pred njo je bil v razmerju z notarko Polono Bošković in 23 let poročen z Vlasto, s katero imata dva otroka. FOTO: Mediaspeed

Nina Marin - sopotnica Francija Matoza. FOTO: Zaslonski Posnetek

Veleposlanik Mihael Zupančič in njegova soproga Andrea Zupančič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Monika Kirbiš Rojs in soprog Matej Rojs. FOTO: Zaslonski Posnetek

Nina Čakarić
 2. 6. 2026 | 14:25
Danes se v državnem zboru nadaljujejo predstavitve ministrskih kandidatov, med njimi Monika Kirbiš Rojs, ki cilja na resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj, kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič, kandidatka za ministrico brez resorja, pristojne za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu  Suzana Lep Šimenko in kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič in kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Ob njihovih političnih poteh smo pri nekaterih preverili še tisto, kar je javnosti o njih manj znano.

Monika Kirbiš Rojs in soprog Matej Rojs. FOTO: Zaslonski Posnetek

Monika Kirbiš Rojs rada jadra, kolesari in čas preživlja s soprogom

Monika Kirbiš Rojs je javnosti znana predvsem po dolgoletnem delu na področju kohezijske politike, regionalnega razvoja in javne uprave, manj pa po svoji zasebni plati. 48-letna doktorica znanosti je od leta 2011 poročena z Matejem Rojsom, magistrom ekonomskih znanosti. Podrobnosti o njunem zasebnem življenju javno niso pogosto izpostavljene, prav tako ni javno dostopnih podatkov o otrocih.

Čeprav je njena poklicna pot tesno povezana z državno upravo, evropskimi sredstvi in lokalnim razvojem, ima tudi bolj sproščeno plat. V prostem času rada jadra, kolesari, bere knjige in se druži s prijatelji ter družino. Rada obišče tudi gledališče, koncert ali kino, čas pa posveča tudi psu. Je članica Lions kluba Slovenska Bistrica.

Kirbiš Rojsova ima za seboj dolgo karierno pot. Študirala je na ekonomskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani, leta 2024 pa doktorirala na Fakulteti za državne in evropske študije. Od leta 2003 je delala na ministrstvu za finance, v NLB, v službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter na Mestni občini Maribor. Bila je tudi državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, pristojna za kohezijsko politiko, pozneje pa še državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Od leta 2022 opravlja funkcijo sekretarke državnega sveta, ki ga vodi predsednik Fokusa Marko Lotrič. 

Nina Marin - sopotnica Francija Matoza. FOTO: Zaslonski Posnetek

Matoz zaljubljen v 28-let mlajšo odvetnico in že dedek dveletnemu vnučku

Franci Matoz, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, je v javnosti že dolgo znano ime. Odvetnik, nekdanji miličnik in dolgoletni pravni zastopnik Janeza Janše je vajen političnih in sodnih žarometov. Manj pa je znano, kakšna je njegova zasebna zgodba.

Matoz ima za seboj dolgo osebno pot, v kateri so se prepletali zakon, družina, delo in odmevne zveze. V prvem zakonu z Vlasto, ki je po navedbah trajal več kot 23 let, sta se mu rodili dve hčeri. Starejša hči Tina naj bi doštudirala slovenistiko, mlajša Nina Matoz pa pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Po naših informacijah je Matoz tudi že dedek dveletnemu vnuku, ki ga je rodila Tina.

Franci Matoz z ženo Natašo Gačić. Pred njo je bil v razmerju z notarko Polono Bošković in 23 let poročen z Vlasto, s katero imata dva otroka. FOTO: Mediaspeed

Svojo prvo ženo Valentino naj bi spoznal še kot mlad miličnik, ko je prišel v njeno trgovino. Zakon je trajal več kot dve desetletji, nato pa sta se njuni poti razšli. Leta 2011 se je takrat 47-letni Matoz poročil s takrat lepo plavolasko Natašo Gačić (Matoz).Tudi ta zgodba je bila povezana z njegovim delom. Spoznal naj bi jo v času, ko je zastopal Društvo za vračilo preveč plačane električne energije. Nataša ni bila le njegova žena, ampak pozneje tudi sodelavka, saj je v njegovi odvetniški pisarni opravljala delo strokovne sodelavke.

V preteklosti so mediji Matoza povezovali tudi s Polko Bošković. Leta 2008 so poročali, da bo nekdanja koprska preiskovalna sodnica postala notarka. Takrat so jo mediji opisovali kot partnerico koprskega odvetnika Francija Matoza.

62-letni Matoz pa po naših informacijah tudi danes ni samski. V zadnjih letih naj bi bil v razmerju z mlajšo pravnico temnolaso Nino Marin, rojeno leta 1992, katere ime se je v javnosti večkrat omenjalo tudi zaradi njene karierne poti. Javno dostopni podatki kažejo, da je junija 2018 magistrirala iz prava na mariborski pravni fakulteti, še pred koncem magistrskega študija pa je začela delati kot pripravnica v odvetniški pisarni Francija Matoza. Pozneje je njena poklicna pot pritegnila precej pozornosti, saj je zasedla več pomembnih položajev v gospodarstvu in nadzornih organih. Zadnje dve leti je zaposlena v odvetniški pisarni Matoz.

Dom ob morju

Matoz si je življenje uredil na Obali. Živi v večji vili na Debelem rtiču v Ankaranu, tik ob morju. Nepremičnina naj bi imela tudi bazen, velika pa je skoraj 500 kvadratnih metrov in razporejena v štiri etaže.

Rončević zaljubljen v 20-let mlajšo Tajko

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v javnosti znan kot profesor, sociolog, nekdanji dekan in človek iz akademsko-političnega kroga SDS. A za resnim življenjepisom, polnim funkcij, fakultet in raziskovalnih ustanov, se skriva tudi njegova tudi njegova manj znana zasebna plat. Rončević je poročen z mlajšo soprogo, ki prihaja s Tajske, in s katero sta si dom ustvarila v Novem mestu.

Njegova soproga Napaporn prihaja iz kraja Muang Surin na Tajskem. Surin leži na severovzhodu države, območje pa je znano po bogati kulturni dediščini, svili in slonih. Ob njeni izobrazbi je zapisano ime tajske univerze Univerza Srinakharinwirot. Gre za javno tajsko univerza s sedežem v Bangkoku, ki jo obiskuje okoli 30.000 študentov.

Po objavah na družbenih omrežjih je mogoče razbrati, da sta Rončević in Napaporn postala par januarja 2020, nekaj mesecev pozneje, maja, sta se poročila in se nato ustalila v Novem mestu. Spomladi 2022 se jima je rodila hčerka Ana. Družina, kot kaže, rada pogosto potuje po Aziji, kjer ima njegova soproga tudi sorodnike.

Lani, ko je Napaporn praznovala 30-rojstni dan, ji je namenil lepe besede: »Moja žena je danes dopolnila 30 let – še vedno je tako lepa kot na dan, ko sva se spoznala, zdaj pa je še bolj neverjetna kot mama najine hčerke. Praznovali smo z družino, smehom in veliko preveč hrane. Vsak dan z njo je darilo – vse najboljše, moja ljubezen.«

Iz prejšnje zveze ima 51-letni bodoči minister tudi starejšega sina Lovra, ki študira na ljubljanski pravni fakulteti. 

Rad pokaže, da zna uživati

Rončević se na družbenih omrežjih rad pokaže tudi v manj uradni luči. Z ženo in hčerko rada potujeta, uživata v kulinariki, razkošju in dobri družbi. Napaporn naj bi se dobro znašla tudi v kulinarikii, kar je Rončević že javno pohvalil. Pogosto v svojem domu gostita. Nekoč je k sebi povabil tudi nekdanjo vodstveno ekipo nacionalne RTV, na obisk pa so prišli nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, njegova takratna nekdanja desna roka Vesna Zadravec in bivši predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič. Rončević naj bi se ob tem pohvalil, da so zelo dobro jedli, za kar se je zahvalil soprogi, večer pa se je končal tudi s cigarami, ročno zvitimi v Hondurasu.

Andrej Grah Whatmough, Borut Rončević, Peter Gregorčič in Vesna Zadravec. FOTO: Zaslonski posnetek

Prodaja deleža v FUDŠ

Rončevićevo ime se je v medijih pojavilo tudi ob prodaji večinskega deleža Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici, katere soustanovitelj je bil in tudi dekan, zdaj pa je tam profesor. Rončević, Matevž Tomšič in Matej Makarovič (vsi še vedno profesorji na FUDŠ) so prodali 51-odstotni delež oziroma ustanoviteljske pravice podjetju AZ DEOS, ki je povezano z eno najbogatejših Slovenk Alenko Žnidaršič Kranjc.

Rončević je doktor sociologije, raziskovalec in visokošolski učitelj. Širša javnost ga pozna kot nekdanjega dekana FUDŠ in Fakultete za medije v Ljubljani. Povezan je tudi s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

V času druge Janševe vlade je vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost na ministrstvu za izobraževanje, ki ga je takrat vodil Žiga Turk. Pozneje je bil tudi predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija.

Njegovo ime se pojavlja tudi ob raziskovalnem zavodu Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. Zavod je leta 2022 ustanovila vlada Janeza Janše v odhajanju, Rončević pa je bil imenovan za prvega vršilca dolžnosti direktorja. Danes je član znanstvenega sveta te ustanove.

Ukvarja se tudi z nepremičninami

Ob akademskih in političnih funkcijah se Rončević ukvarja tudi z nepremičninami. Nedavno je na družbenih omrežjih zapisal, da je v življenju kupil že kar nekaj nepremičnin. Kot je pojasnil, naj bi šlo za stare, prazne in nevseljive objekte v starem mestnem jedru Novega mesta, ki so potrebovali drago in resno prenovo. Med drugim je omenil tudi nekdanjo restavracijo v objektu z dolgo gostilniško tradicijo, ki naj bi segala v leto 1854. Restavracija je bila po njegovih besedah zaprta od stečaja leta 2016. Rončević trdi, da je takšne objekte spravil nazaj na trg, sicer bi propadali in samevali.

Bil je tudi solastnik agencije Parsifal, ki izvaja tržne in javnomnenjske raziskave, kritiki pa so njihovim anketam pogosto očitali naklonjenost SDS. 

Veleposlanik Mihael Zupančič in njegova soproga Andrea Zupančič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Soproga bodočega ministra deluje na veleposlaništvu, ki ga vodi drugi ministrski kandid

Tudi Tone Kajzer (SDS), kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve, ima za seboj dolgo diplomatsko pot, ki pa jo dopolnjuje tudi manj izpostavljena zasebna plat. Poročen je z Mileno Stefanović Kajzer, s katero imata dve hčerki. Tudi njegova soproga prihaja iz diplomatskih vrst; na slovenskem veleposlaništvu v Københavnu je navedena kot pooblaščena ministrica za ekonomske zadeve in kulturo. 60-letni Kajzer je v prostem času ljubitelj knjig in športa; nekoč mu je bil blizu tek, danes pa naj bi ga posebej navduševal golf.

Na Danskem kot veleposlanik deluje tudi bodoči minister 53-letni Mihael Zupančič (Demokrati), ki imata z ženo Andreo Zupančič še vrtčevskega otroka. Poročila sta se leta 2020. Februarja pa je zapisal, da se S soprogo veselita razširitve družine, saj pričakujeta hčerko.

Med kandidatkami je tudi Suzana Lep Šimenko, ki jo javnost pozna kot dolgoletno poslanko in političarko z območja Ptuja. Ob političnem delu je večkrat poudarjala pomen družine, zasebno pa se predstavlja tudi kot žena in mati. Prav ta dvojna vloga – javna politična izpostavljenost na eni strani ter družinsko življenje na drugi – jo postavlja med tiste političarke, pri katerih se za funkcijo skriva tudi vsakdan ženske, ki mora usklajevati seje, obveznosti, potovanja in dom.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

