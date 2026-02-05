  • Delo d.o.o.
DOPUST

Bojan Cvjetićanin ujet na švicarskem letalu: privoščil si je malo razkošja v prvem razredu

27-letni priljubljeni pevec si je vzel enomesečni dopust.
Bojan Cvjetićanin je odpotoval v daljne kraje ... FOTO: Zaslonski Psonetek, Instagram
Bojan Cvjetićanin je odpotoval v daljne kraje ... FOTO: Zaslonski Psonetek, Instagram
N. Č.
 5. 2. 2026 | 12:31
2:02
A+A-

Slovenski glasbeniki iz skupine Joker Out so z uspešnim začetkom novega leta navdušili svoje oboževalce. Po tem, ko je njihov singel Superconic požel izjemen uspeh, so se odločili narediti še korak naprej. V sodelovanju z enim največjih zvezdnikov sodobne balkanske trap in pop-rap scene, Devitom, so predstavili udarnejšo različico singla. Pesem so izdali pred slabim tednom, in že sedaj se na YouTubu počasi bliža milijonu ogledov, kar nakazuje, da bi lahko postala eden največjih hitov letošnjega leta.

Po intenzivnem delu in uspešnem lansiranju novih projektov pa je 27-letni pevec Jokerjev Bojan Cvjetićanin našel tudi čas za zasluženi počitek. Na svojih družbenih omrežjih je delil posnetke z začetka svojega dopusta, kako se je udobno namestil v letalski sedež v prvem razredu švicarske letalske družbe, kar nakazuje, da si je privoščil nekaj razkošja. Bojan je v svojih objavah še dodal: »Za mesec dni grem z Instagrama, ker želim spočiti svoj um in dušo. Lepo se imejte in ostanite na varnem.«

Koga je povabil s sabo na dopust? FOTO: Zaslonski Psonetek, Instagram
Koga je povabil s sabo na dopust? FOTO: Zaslonski Psonetek, Instagram

Kljub tem objavam pa destinacije svojega dopusta ni razkril, verjetno z razlogom. Nekoč je sicer dejal, da fantje iz skupine Joker Out običajno preživljajo dopuste skupaj, a kot se zgodi z leti, se tudi te navade lahko spremenijo. Bo tokrat dopust preživel v družbi članov skupine, ali pa je za enomesečni oddih vzel koga drugega s seboj, ki nam ga ni predstavil? To ostaja skrivnost, ki jo bo morda razkril po vrnitvi.

Vsekakor pa priljubljeno slovensko rock skupino junija letos čaka karnevalsko praznovanje svoje 10. obletnice delovanja. Ravno za Bežigradom, kjer se je njihova glasbena pot tudi začela, bodo na Kardeljevi ploščadi zabavali zbrano množico. Doslej so prodali že več kot 10 tisoč vstopnic. 

 

Bojan CvjetićaninJoker Outdopust
12:31
Bulvar  |  Domači trači
DOPUST

Bojan Cvjetićanin ujet na švicarskem letalu: privoščil si je malo razkošja v prvem razredu

27-letni priljubljeni pevec si je vzel enomesečni dopust.
5. 2. 2026 | 12:31
12:20
Lifestyle  |  Astro
RAZMIŠLJAMO DRUGAČE

Ko je Merkur v ribah, nas vodi občutek, ne logika

To je odličen čas za ustvarjanje.
5. 2. 2026 | 12:20
12:03
Novice  |  Slovenija
ZNA POSKRBETI, DA JE V SREDIŠČU

Mahnič ima že pripravljen logotip urada za deportacije RS, medtem slaba novica za Janšo (FOTO)

Janšev poslanec je ob tem zapisal le: »Po 22. marcu ...«.
5. 2. 2026 | 12:03
12:00
Novice  |  Slovenija
SEJEM AGRITECH

Tudi kmetje se vse bolj digitalizirajo

Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Celju je obiskalo več kot 22.000 ljudi. Gre za enega največjih tovrstnih strokovnih dogodkov v tem delu Evrope.
Mojca Marot5. 2. 2026 | 12:00
11:45
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKA BAKLA

Maribor diha olimpijske igre

Slovenska olimpijska bakla z ambasadorko Vesno Fabjan povezuje mesta, športnike in olimpijske vrednote.
5. 2. 2026 | 11:45
11:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR V GARAŽI

Pri popravilu motornega kolesa zagorel bencin, v Trbovljah štiri osebe končale v bolnišnici (FOTO)

Na PU Ljubljana so pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
5. 2. 2026 | 11:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
