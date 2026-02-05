Bojan Cvjetićanin ujet na švicarskem letalu: privoščil si je malo razkošja v prvem razredu

Slovenski glasbeniki iz skupine Joker Out so z uspešnim začetkom novega leta navdušili svoje oboževalce. Po tem, ko je njihov singel Superconic požel izjemen uspeh, so se odločili narediti še korak naprej. V sodelovanju z enim največjih zvezdnikov sodobne balkanske trap in pop-rap scene, Devitom, so predstavili udarnejšo različico singla. Pesem so izdali pred slabim tednom, in že sedaj se na YouTubu počasi bliža milijonu ogledov, kar nakazuje, da bi lahko postala eden največjih hitov letošnjega leta.

Po intenzivnem delu in uspešnem lansiranju novih projektov pa je 27-letni pevec Jokerjev Bojan Cvjetićanin našel tudi čas za zasluženi počitek. Na svojih družbenih omrežjih je delil posnetke z začetka svojega dopusta, kako se je udobno namestil v letalski sedež v prvem razredu švicarske letalske družbe, kar nakazuje, da si je privoščil nekaj razkošja. Bojan je v svojih objavah še dodal: »Za mesec dni grem z Instagrama, ker želim spočiti svoj um in dušo. Lepo se imejte in ostanite na varnem.«

Koga je povabil s sabo na dopust? FOTO: Zaslonski Psonetek, Instagram

Kljub tem objavam pa destinacije svojega dopusta ni razkril, verjetno z razlogom. Nekoč je sicer dejal, da fantje iz skupine Joker Out običajno preživljajo dopuste skupaj, a kot se zgodi z leti, se tudi te navade lahko spremenijo. Bo tokrat dopust preživel v družbi članov skupine, ali pa je za enomesečni oddih vzel koga drugega s seboj, ki nam ga ni predstavil? To ostaja skrivnost, ki jo bo morda razkril po vrnitvi.

Vsekakor pa priljubljeno slovensko rock skupino junija letos čaka karnevalsko praznovanje svoje 10. obletnice delovanja. Ravno za Bežigradom, kjer se je njihova glasbena pot tudi začela, bodo na Kardeljevi ploščadi zabavali zbrano množico. Doslej so prodali že več kot 10 tisoč vstopnic.