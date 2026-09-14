Bojan Križaj stopil pred oltar, poroka je bila nekaj posebnega

Legendarni slovenski alpski smučar Bojan Križaj je po več kot dveh desetletjih zveze naredil pomemben korak. Pretekli konec tedna se je poročil z dolgoletno partnerko Špelo Žle, poroča Žurnal24. Poroka je bila v soboto na Ljubljanskem gradu, vodil pa jo je ljubljanski župan Zoran Janković. A to ni bila povsem običajna poroka. Ob Križaju in njegovi Špeli sta se namreč poročila še njuna prijatelja Aleš Peljhan in Nina Makuc. Peljhan je nekdanji koordinator nordijskih disciplin pri Smučarski zvezi Slovenije, Makuc pa dela pri Slovenski antidopinški organizaciji.

Posebnost poroke je bila tudi ta, da ni bilo klasičnih svatov. Po poročanju Žurnala24 so bili ženini in neveste poročne priče drug drugemu.

Križaj je sicer v zadnjem času v javnosti odmeval tudi zaradi državnega dodatka k pokojnini. Kot je poročal Siol.net, vsak mesec prejme skoraj 1.900 evrov neto dodatka, ki mu pripada kot nekdanjemu vrhunskemu športniku. Gre za ugodnost, za kakršno so si prizadevali tudi nekateri kulturniki, vendar podobne ureditve zanje niso uzakonili.

V javnosti so se ob tem znova pojavile tudi informacije o njegovih premoženjskih težavah. Križajevo vilo, ki jo je dolgo neuspešno prodajal, so mu zaplenili, piše Siol, zdaj pa jo za približno milijon evrov prodaja podjetje, povezano s poslovnežem Draganom Šolakom.