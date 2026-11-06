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Boleče izločanje v Masterchefu: Balkon jokal, Mojmir presenetil z ganljivo ponudbo (VIDEO)

V priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija je bilo znova napeto, saj so se trije tekmovalci borili za zadnje prosto mesto med najboljšo peterico sezone.
Dobili so pet finalistov. FOTO: VOYO
Dobili so pet finalistov. FOTO: VOYO
P. K.
 6. 11. 2026 | 07:28
 6. 11. 2026 | 07:28
3:58
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Gregor Spudič, Ajda Osta in Jure Brumen so morali slediti zahtevnemu tempu sodnika Mojmirja Šiftarja, ki jim je pripravil prav poseben kuharski izziv. Najmanj uspešen je bil Gregor, ki se je moral posloviti od tekmovanja, a je ob odhodu doživel ganljivo presenečenje. Mojmir mu je namreč dal obljubo, ki mu je pomenila ogromno.

Ribje koline in neusmiljen tempo kuhanja

Na tokratnem izločitvenem testu so se za zadnje mesto v najboljši peterici pomerili le trije tekmovalci. Gregor Spudič, Ajda Osta in Jure Brumen so se morali dokazati v izzivu, kakršnega ne bodo zlahka pozabili. »Pred vami je zadnji boj, da se uvrstite med peterico najboljših,« jih je opozoril Karim Merdjadi. Sodniki so ocenili, da so tekmovalci pripravljeni na kuhanje s profesionalcem, zato je za štedilnik stopil kar Mojmir Šiftar. Ta je posebej za izziv zasnoval jed, ki jo je navdihnila tradicija kolin, vendar je pripravil nekoliko drugačno različico – ribje koline. Tekmovalci so morali natančno slediti njegovim korakom, pri čemer za zaostajanje skoraj ni bilo prostora. »Tekmovalec, ki se bo po izgledu in okusu najmanj približal moji jedi, bo zapustil MasterChef kuhinjo,« je pojasnil Mojmir. Tempo je bil tako zahteven, da je Jure po prvih 45 minutah priznal, da bi v takšni kuhinji dal odpoved. A ko so tekmovalci že mislili, da je najtežji del za njimi, jih je Mojmir presenetil z besedami: »Upam, da ste zadovoljni, ampak jaz sem šele začel. Pojdimo po friteze.« Kljub napornemu izzivu je vsem trem uspelo dokončati krožnike, za kar jim je sodnik tudi čestital.

Gregorju so zmanjkale pomembne podrobnosti

Čeprav je Gregor med kuhanjem užival in bil nad Mojmirjevo jedjo navdušen, se pri ocenjevanju ni izšlo po njegovih željah. Sodniki so namreč na njegovem krožniku opazili več pomanjkljivosti, ki so vplivale na končni okus in videz jedi. Mojmir je najprej opozoril na premajhno klobaso, zaradi česar je bila ta preslana. Tudi repa ni bila pripravljena povsem po njegovih pričakovanjih, saj jo je Gregor narezal pretanko in zato ni bila dovolj hrustljava. Poleg tega je bilo omake premalo, njen okus pa je bil premočan. Karim Merdjadi je sicer pohvalil Gregorjevo borbenost, vendar so tudi njega zmotili preveč intenzivni okusi. Prav te napake so bile na tako zahtevnem izločitvenem testu odločilne. Gregor se je moral tako tik pred uvrstitvijo med najboljšo peterico posloviti od svojih kuharskih sanj v MasterChefu.

Mojmir ga je presenetil z ganljivo obljubo

Slovo je bilo za Gregorja Spudiča še posebej čustveno, saj je v tekmovanju pustil veliko truda, energije in srca. Kljub razočaranju je poudaril, kako hvaležen je, da je imel priložnost spoznati tri izjemne kuharske mojstre. Tudi sodniki so mu ob odhodu namenili tople besede. Karim mu je priznal, da ga bo pogrešal, Luka Jezeršek pa mu je za spomin podaril kurkumo. Nato je sledil trenutek, ki je Gregorja še posebej ganil. Mojmir Šiftar se je namreč spomnil njegovih sanj o izdaji lastne kuharske knjige in mu ponudil nekaj nepričakovanega. »Ko jo boš napisal, me pokliči, in z veseljem, res z veseljem ti napišem predgovor,« mu je obljubil. Gregorja so te besede globoko ganile, saj si česa takšnega ob slovesu zagotovo ni predstavljal. Kot je povedal, so bile Mojmirjeve besede balzam za njegovo ranjeno srce. Čeprav so se vrata MasterChefove kuhinje zanj zaprla, je odšel z dragoceno izkušnjo in obljubo priznanega kuharskega mojstra, ki bi lahko nekoč postala del njegove kuharske knjige.

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