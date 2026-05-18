Boleče slovo pretreslo celotno družino: ob izgubi se je oglasila tudi hči z ganljivim sporočilom

Slovenski televizijski voditelj Stojan Auer žaluje. Umrla je njegova žena Karmen, s katero sta bila povezana več desetletij. Novico je delil na družbenem omrežju Facebook in ob tem zapisal, da preživlja najtežje trenutke svojega življenja.

V čustvenem zapisu se je poslovil od življenjske sopotnice, ki mu je stala ob strani vse od njegovega 19. leta. Njune skupne poti ni zaznamovala le dolga zveza, temveč tudi močna medsebojna povezanost, ki je presegala vsakdanje okvire. »Počivaj v miru in hvala ti za vse, moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal,« je zapisal. Ob tem je poudaril, da Karmen ni bila le njegova žena, temveč tudi predana mama, ljubeča babica in, kot je sam zapisal, »biser njegovega življenja«.

Karmen je bila dolga leta tiha, a pomembna spremljevalka njegove kariere. Stojan Auer je v 90. letih postal eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Sloveniji, predvsem kot voditelj priljubljene oddaje Poglej in zadeni. V času njegove največje medijske prepoznavnosti mu je stala ob strani, čeprav sama ni iskala javne pozornosti. Prav takšna drža – umirjena, predana in skromna – je po besedah bližnjih zaznamovala njeno osebnost tudi v zasebnem življenju.

»Najboljša mamica in babica na svetu«

Ob izgubi se je oglasila tudi njuna hči Sandra Auer, ki se je od mame poslovila z ganljivimi besedami. Zapisala je, da bolečine ob izgubi ni mogoče opisati, hkrati pa izrazila hvaležnost za vso ljubezen, toplino in podporo, ki jo je bila deležna. Mamo je opisala kot izjemno srčno in nesebično osebo, ki je vedno pomagala drugim in s svojo energijo navdihovala okolico. »Najboljša mamica in babica na svetu,« je zapisala in dodala, da bo za vedno ostala z njo.

Iz njenih besed je mogoče razbrati, da je bila Karmen pomemben steber družine, ki je s svojo prisotnostjo ustvarjala občutek varnosti in povezanosti. Njena toplina in skrb za bližnje sta pustili močan pečat, ki ga bodo najbližji nosili s seboj tudi v prihodnje. Ob žalostni novici so se družini oglasili številni znanci, prijatelji in sledilci, ki so izrekli sožalje ter podporo v težkih trenutkih. Mnogi so v svojih zapisih poudarili, da je bila Karmen oseba, ki je znala prisluhniti, pomagati in širiti dobro voljo, tudi kadar sama ni bila v ospredju. Za seboj je pustila dolgoletno partnerstvo, predanost družini in toplino, ki je zaznamovala njihovo skupno življenje. V času slovesa ostajajo predvsem hvaležnost za skupne trenutke, spoštovanje in ljubezen, ki jo je nesebično delila z najbližjimi.