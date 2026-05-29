Bolezen ne izbira! Priljubljeni slovenski zdravnik pokazal, kaj se mu je zgodilo (FOTO)

Bolezen ne izbira. Tokrat je to na lastni koži občutil tudi eden najbolj prepoznavnih slovenskih infektologov in televizijskih obrazov David Zupančič, ki je na instagramu pokazal posledico ugriza okuženega klopa. David Zupančič, zdravnik infektolog, pisatelj in televizijski voditelj, dobro ve, kaj lahko povzročijo klopi, a kaj, ko se ti ne ozirajo niti na stroko niti na izkušnje. Tokrat je namreč klop ugriznil prav njega.

Zupančič, ki poleg dela v ambulanti in televizijskem studiu pogosto rad nabira moči v naravi, je na instagramu objavil fotografijo rdečkaste lise na koži in ob tem zapisal: »Tudi na infektologe se spravijo!«

V nadaljevanju je pojasnil, da klopa sploh ni videl. »Nisem videl ne klopa, ne fleka (ker je na hrbtu) ... ampak evo, pregledujte se!« je opozoril svoje sledilce. Dodana je bila še pomembna misel: »Borelija ni nič hudega, ker jo enostavno pozdravimo z antibiotikom. Proti klopnemu meningoencefalitisu pa se nujno cepite!«

Niso vsi klopi okuženi, a previdnost ni odveč

Ob tem velja poudariti, da ni vsak klop okužen in vsak ugriz ne pomeni bolezni. A prav zato, ker ugriza pogosto sploh ne čutimo in klopa ne opazimo, je pregled po sprehodu, delu na vrtu ali izletu v gozd tako pomemben. Najpogostejša bolezen, ki jo pri nas prenašajo klopi, je lymska borelioza. Proti njej cepiva ni, jo pa zdravimo z antibiotiki. Ključno je, da jo opazimo dovolj zgodaj. Eden najbolj značilnih znakov je neboleča rdečina, ki se lahko pojavi nekaj dni do tednov po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in dobi obliko kolobarja.

Tako spremembo je treba vzeti resno. Če jo opazite, se obrnite na zdravnika.

Okuženi klop lahko med sesanjem krvi s slino prenese povzročitelje bolezni, pri boreliozi bakterijo, pri klopnem meningoencefalitisu virus. Razlika med obema boleznima je zelo pomembna. Pri boreliozi do prenosa običajno ne pride takoj. Če klopa odstranimo v prvih 24 urah, se možnost za okužbo zelo zmanjša. Pri klopnem meningoencefalitisu pa je drugače, kajti virus se lahko s slino okuženega klopa prenese že v nekaj minutah po vbodu.

Prav zato hitro odstranjevanje klopa pomaga predvsem pri zmanjšanju tveganja za boreliozo, pred KME pa nas najzanesljiveje zaščiti cepljenje.

Dobra novica je, da proti KME obstaja cepivo in letos za mnoge brezplačno

V Sloveniji je cepljenje proti KME v letu 2026 brezplačno za otroke po dopolnjenem prvem letu starosti in za otroke, rojene leta 2016 ali pozneje. Do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni tudi odrasli, rojeni od leta 1970 do 1983, če te pravice še niso izkoristili. Za druge je cepljenje samoplačniško. Cena je odvisna od izvajalca, ponekod znaša približno od 27 do nekaj več kot 30 evrov za odmerek. Za osnovno zaščito so potrebni trije odmerki, nato pa še poživitveni odmerki.