Bor Zuljan iskreno: »Od razhoda nimamo komunikacije« (VIDEO)

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Glasbenik Bor Zuljan je gostoval na Radiu Robin, kjer je odgovarjal na nekoliko drugačna vprašanja – voditelj mu je namreč predvajal vprašanja mlade poslušalke Lee. Ta ga je med drugim vprašala, zakaj ima dolge lase, zakaj se pogosto oblači v črno, koliko kitar ima doma in zakaj je zapustil skupino Šank Rock.
Bor je pojasnil, da se je z daljšimi lasmi vedno počutil bolje kot s kratko pričesko, črna oblačila pa izbira predvsem zato, ker so praktična. Razkril je tudi, da kitar pravzaprav ne menja, ampak jih zbira. »Vseh brenkal imam doma nekje osemnajst,« je povedal in dodal, da jih potrebuje tudi zato, ker deluje kot studijski glasbenik in snema za druge izvajalce. Najbolj zanimiv del pogovora pa je prišel ob vprašanju, zakaj se je odločil za svojo glasbeno pot. »Upam, da boš tudi ti v življenju, ko boš odrasla, prišla do nekega spoznanja, do neke spremembe, ko boš rekla: zdaj moram pa narediti en korak naprej. In to sem moral narediti jaz,« je odgovoril.