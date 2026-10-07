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ŠANK ROCK

Bor Zuljan iskreno: »Od razhoda nimamo komunikacije« (VIDEO)

Po več desetletjih skupnega ustvarjanja so se njihove poti razšle.
Bor Zuljan FOTO: Marko Feist
Bor Zuljan FOTO: Marko Feist
K. G.
 7. 10. 2026 | 13:16
1:59
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Glasbenik Bor Zuljan je gostoval na Radiu Robin, kjer je odgovarjal na nekoliko drugačna vprašanja – voditelj mu je namreč predvajal vprašanja mlade poslušalke Lee. Ta ga je med drugim vprašala, zakaj ima dolge lase, zakaj se pogosto oblači v črno, koliko kitar ima doma in zakaj je zapustil skupino Šank Rock.

Bor je pojasnil, da se je z daljšimi lasmi vedno počutil bolje kot s kratko pričesko, črna oblačila pa izbira predvsem zato, ker so praktična. Razkril je tudi, da kitar pravzaprav ne menja, ampak jih zbira. »Vseh brenkal imam doma nekje osemnajst,« je povedal in dodal, da jih potrebuje tudi zato, ker deluje kot studijski glasbenik in snema za druge izvajalce. Najbolj zanimiv del pogovora pa je prišel ob vprašanju, zakaj se je odločil za svojo glasbeno pot. »Upam, da boš tudi ti v življenju, ko boš odrasla, prišla do nekega spoznanja, do neke spremembe, ko boš rekla: zdaj moram pa narediti en korak naprej. In to sem moral narediti jaz,« je odgovoril.

Urška Klakočar Zupančič, slovenska pravnica, političarka in pisateljica, Bor Zuljan, slovenski kitarist. FOTO: Dejan Javornik
Urška Klakočar Zupančič, slovenska pravnica, političarka in pisateljica, Bor Zuljan, slovenski kitarist. FOTO: Dejan Javornik
Ko ga je voditelj nato neposredno vprašal, kakšen odnos ima danes s člani skupine Šank Rock, je odgovoril, da niso v stikih: »Z ostalimi člani od razhoda nimamo komunikacije zaenkrat, tako da odgovora na to nimam.« Ob odhodu iz skupine je sicer pojasnil, da se mu je nabralo veliko materiala, za katerega je menil, da ne sodi v okvir skupine, zato je želel samostojno glasbeno pot. Takrat je poudaril tudi, da njegova partnerica Urška Klakočar Zupančič pri odločitvi za odhod ni imela nobene vloge in da je bila razlog predvsem glasba. Šank Rock, ena najbolj prepoznavnih slovenskih rokovskih skupin, je po njegovem odhodu nadaljevala z novo zasedbo. Skupina je ob spremembah javno poudarjala, da je do razhoda prišlo zaradi različnih ustvarjalnih želja. 

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