Bor Zuljan priznal, kaj je prvič po 30 letih počel na silvestrovo: je zaslužna Klakočar Zupančič?

Skupina Šankrock je te dni z velikim navdušenjem predstavila svojo najnovejšo skladbo Nisi kriva ti, ki že odmeva po radijskih postajah. Glasbo zanjo je napisal Bor Zuljan, besedilo pa Leon Oblak, medtem ko je producent pesmi Dejan Radičević. Pesem govori o ljubezni in medsebojnih odnosih v svetu, kjer vsakdanji stres in obveznosti pogosto prevzamejo nadzor nad našimi življenji, zato pa se tudi ljubezenska razmerja srečujejo z vedno novimi izzivi.

»Včasih se zgodi, da v nas butne dan, ko se življenje zdi prazno in nesmiselno. Takrat je pomembno, da osebi, ki jo ljubimo, povemo, da nismo izpraznjeni, žalostni ali jezni zaradi nje, pač pa potrebujemo le toplino, nasmeh ali ramo, na katero se lahko naslonimo,« je povedal Bor Zuljan in dodal: »Taki trenutki tišine, ki nastanejo zaradi hrupa okoli nas, morajo biti priložnost, da se z ljubljeno osebo zbližamo. Občasen odmik od ponorelega sveta pomeni gradnjo tesnejših medčloveških odnosov in močnejše ljubezni. Ljubezen pa je na koncu najpomembnejša in zdravilo za vse.«

Skladba pa ni le še ena ljubezenska balada, ampak je tudi odraz izkušenj in spoznanj, ki jih je Bor Zuljan doživel v svojem zasebnem življenju. V enem izmed intervjujev pojasnil, da je pesem nastala kot posledica burnega dogajanja v njegovem osebnem življenju v preteklem letu, vendar pa je sporočilo, ki ga nosi, univerzalno in se nanaša na vsakogar, ki se v življenju znajde v težkih trenutkih. »Ljubezen je tista, ki nas bo vedno na koncu rešila in pomagala,« je poudaril.

Skupina Šankrock oživela

Zdi se, da je k »oživitvi« skupine Šankrock prav gotovo prispevala tudi lanska skoraj vsakodnevna medijska pozornost, ki je bila povezana z Borom Zuljanom in njegovim intimnim odnosom s predsednico države Urško Klakočar Zupančič. Njuna zveza, ki je pritegnila številne poglede medijev in javnosti, je zagotovo pripomogla k še večji prepoznavnosti skupine in okrepila zanimanje za njeno glasbo.

Povečano zanimanje za njihove koncerte se je pokazalo tudi za silvestrovo. Bor Zuljan je v enem izmed intervjujev omenil, da je skupina Šankrock po več kot 30 letih, morda celo 35 letih letos prvič igrala za silvestrovo v živo. Kot je Zuljan opisal v smehu, so na koncertu nastopali »oblečeni kot medvedi in smučarji«.

Po uspešnem nastopu na polnih decembrskih trgih, pa ima skupina tudi letos precej napovedanih koncertov. Akustični nastopi z gosti bodo potekali na Valentinovih koncertih v Vitanjah (7.2.) in v Sežani (13.2.), ob praznovanju dneva žena pa bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani (7.3.) poskrbeli za romantični večer.