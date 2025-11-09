  • Delo d.o.o.
NA ODDIHU

Bor Zuljan se je javil s tropskega kraja: kje je Urška Klakočar Zupančič? (VIDEO)

Bor Zuljan je napovedal prihod pesmi z naslovom Nisi kriva ti.
Bor Zuljan se je oglasil s tropskega kraja. FOTO: Foto: Facebook
Bor Zuljan se je oglasil s tropskega kraja. FOTO: Foto: Facebook
A. Ka.
 9. 11. 2025 | 17:25
 9. 11. 2025 | 18:18
1:23
Odlični slovenski kitarist Bor Zuljan se je oglasil s tropskega kraja. Napovedal je nekaj stvari v zvezi s skupino Šank Rock, ki bodo všeč njihovim poslušalcem.

Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel/Dejan Javornik
Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel/Dejan Javornik

»Rad bi vam povedal par stvari. Skupina Šank Rock je bila letos zelo pridna, zato smo si zdaj vzeli malo dopusta. Ampak že zdaj jeseni in pozimi imamo ogromno super koncertov. In akustičnih in električnih,« je v videu dejal Zuljan. Obenem je najavil tudi novo ritmično in udarno pesem z naslovom Nisi kriva ti, za katero pripravljajo tudi videospot. Poslušalci bodo lahko videospot za to pesem našli na njihovi Facebookovi strani, Instagram profilu in kanalu na YouTubu, v videu še razkrije Zuljan.

Njegove partnerice Urške Klakočar Zupančič v videu ni videti. Morda je bila ona tista, ki ga je posnela, saj kamera ni statična, ampak se premika. Kdo ve, morda se bo predsednica DZ s kakšno svojo objavo na družbenem omrežju še sama pokazala s te krasne in s soncem obsijane destinacije. Popolnoma možno pa je, da je video posnel tudi nekdo drug.

Ste videli, kaj videli, kaj je Urška Klakočar Zupančič strastno zakričala svojemu Boru? (FOTO)

Bor ZuljanUrška Klakočar ZupančičŠank rockpesemkoncertdopust
