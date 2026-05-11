Bor Zuljan šokiral z odločitvijo, da se poslovi

Po tem, ko je po državnozborskih volitvah Urška Klakočar Zupančič šokirala z novico, da se poslavlja od politike, je zdaj odjeknila še vest, da se je za veliko spremembo odločil tudi njen partner Bor Zuljan. Ta je namreč za oddajo Pop in razkril, da zapušča skupino Šank Rock, in odhaja po svoje. »Ugotovili smo, da je najboljše, da gremo vsak svojo pot in vsak počne tisto, kar si želi,« je dejal Zuljan in dodal, da so se z glasbenimi kolegi razšli na spoštljiv in prijateljski način.

»Nabralo se je ogromno materiala, ki čaka in je prav, da pride med ljudi. To je glasba, ki je po mojem mnenju neprimerna za skupino Šank Rock,« je o svoji nadaljnji glasbeni poti še dejal Zuljan, ki načrtuje, da bo njegov prvi samostojni komad luč sveta ugledal že v prihodnjih tednih. Zuljan, ki velja za enega najboljših slovenskih kitaristov, je v velenjski skupini Šank Rock s premori deloval vse od leta 1990. Prvič jo je zapustil po osmih letih, a se je po štiriletnem premoru vrnil, nato je leta 2005 spet odšel po svoje in se vrnil 2014., ko je kot kitarist zasedbe Šank Rock vztrajal do zdaj.