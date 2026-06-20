Borštnikovo srečanje tudi letos združuje vrhunske domače in tuje gledališke ustvarjalce

V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje, osrednji slovenski gledališki festival, ki že več kot šest desetletij predstavlja najpomembnejše dosežke domače gledališke ustvarjalnosti in odpira prostor za mednarodno sodelovanje. Uradno odprtje je pripadlo plesni predstavi Sonoma priznane španske skupine La Veronal v koreografiji Marcosa Moraua, enega najvidnejših evropskih koreografov mlajše generacije. Prvi festivalski dnevi so bili v znamenju mednarodnih gostovanj, nato pa je v ospredje stopil tekmovalni program. Selektorica Kaja Novosel si je ogledala več kot sto slovenskih uprizoritev, premierno predstavljenih v letu 2025, in med njimi izbrala dvanajst predstav, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade. T

ekmovalni del je odprla uprizoritev Kralj Lear Williama Shakespeara v režiji Jerneja Lorencija in izvedbi SNG Drama Ljubljana. O najboljših dosežkih bo odločala strokovna žirija, ki jo sestavljajo Petra Vidali, Karolina Sadlauskaite, Benjamin Zajc, Matija Ferlin in Snježana Abramović Milković. Festival se bo zaključil v nedeljo s podelitvijo nagrad. Med najprestižnejšimi je Borštnikov prstan, ki ga bo letos prejel priznani igralec Aleš Valič.