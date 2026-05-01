Borut Pahor brez zadržkov: »Poslušaj, se misliš dati dol ali ...« (VIDEO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenem omrežju TikTok objavil kratek video, ki je hitro pritegnil pozornost uporabnikov zaradi neposrednega in humornega dialoga.

V posnetku se pogovarja s snemalcem, ki ga vpraša: »Borut, imaš kakšen kondom za posoditi?« Pahor odgovori: »Ja.« Sledijo dodatna vprašanja o okusih - »Imaš kakšnega z okusom marelice? Kaj pa maline?« Pahor ogorčeno vpraša: »Poslušaj … se boš dal dol ali delal kompot.«

Video je med uporabniki sprožil številne odzive, predvsem zaradi nenavadnega tona in izbire besed. Takšne vsebine so del njegovega nastopa na družbenih omrežjih, kjer po koncu mandata objavlja bolj sproščene, neformalne posnetke. Pahor se po zaključku politične kariere pojavlja tudi v zabavnih projektih. Letos bo sodeloval kot žirant v oddaji Slovenija ima talent, s čimer nadaljuje prehod v medijski prostor. V preteklosti je že večkrat poudaril, da želi z neposredno komunikacijo nagovoriti širšo javnost, tudi mlajše generacije.