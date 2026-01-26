Borut Pahor je znova šokiral: vstopa v verski svet (FOTO in VIDEO)

Borut Pahor tudi po zaključku predsedniškega mandata ostaja prisoten v slovenskem javnem prostoru, kjer s svojo prepoznavnostjo, zlasti prek družbenih omrežij, redno nagovarja javnost. Njegove objave so pogosto zaznamovane s hudomušnim in občasno provokativnim tonom, tokrat pa svojo podporo namenja projektu z izrazitim kulturnim in zgodovinskim pomenom.

Podpira kulturno dediščino

Nekdanji predsednik Republike Slovenije bo v letu 2026 sodeloval kot ambasador Škofjeloškega pasijona, ene najvidnejših in najpomembnejših uprizoritev slovenske kulturne dediščine, ki se znova vrača v javni prostor ter povezuje številne ustvarjalce, prostovoljce in obiskovalce. Organizatorji so Pahorja predstavili kot tretjega ambasadorja prihajajoče uprizoritve. S Škofjeloškim pasijonom je bil bivši predsednik države povezan že v času opravljanja predsedniške funkcije, ko je bil častni pokrovitelj uprizoritve leta 2021, ki pa zaradi takratnih razmer ni bila izvedena. Kot poudarjajo organizatorji, so ga vsebinska razsežnost pasijona ter izjemna predanost in obseg prostovoljnega dela, na katerem temelji celoten projekt, trajno nagovorili, zato je tudi ob letošnjih pripravah ponudil svojo podporo in pomoč pri promociji prihajajočih uprizoritev.

Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku in ena najpomembnejših uprizoritev slovenske kulturne dediščine. Nastal je leta 1721, avtor besedila pa je kapucin pater Romuald iz Škofje Loke. Gre za pasijonsko procesijo, ki v obliki živega gledališča na prostem prikazuje svetopisemsko zgodbo Kristusovega trpljenja. Uprizoritev poteka v historičnem središču Škofje Loke in vključuje več sto nastopajočih, večinoma prostovoljcev, ki sodelujejo kot igralci, organizatorji in pomočniki.

Gre za mednarodno priznano tradicijo

Pahor je poudaril pomen Škofjeloškega pasijona za slovenski kulturni prostor in njegovo vpetost v širši mednarodni kontekst. »Škofjeloški pasijon je izjemen del naše kulturne in duhovne dediščine. Prevzame me predanost tisoč sodelujočih, ki ustvarjajo dogodek, kakršnega ne najdemo nikjer drugje na svetu,« je dejal ter dodal, da je pasijon prav zaradi svoje edinstvenosti vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Javnost je ob tem povabil, naj si Škofjeloški pasijon leta 2026 ogleda v živo. Organizatorji so ob predstavitvi novega ambasadorja izrazili zadovoljstvo nad njegovo podporo ter poudarili, da je premiera Škofjeloškega pasijona 2026 predvidena čez dva meseca.