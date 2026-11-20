Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu delil zanimivo prigodo s poti v Sarajevo, kamor se je odpravil na mednarodno konferenco. Čeprav je v svoji politični karieri prepotoval številne kilometre, so ga tokrat med vožnjo z avtomobilom zmedla navodila navigacije. Tako zelo, da je za pomoč prosil kar policiste.

»Na mednarodno konferenco v Sarajevu sem se odpravil z avtom. V nekem trenutku sem mislil, da se je guglu strgalo, zato sem se pri prijaznih policistih pozanimal, ali sem na pravi poti. Googlu se ni strgalo,« je zapisal Pahor.

Izkazalo se je torej, da navigacija vendarle deluje pravilno, Pahorjev dvom pa je bil odveč. Je pa z objavo pokazal, da kljub vsej sodobni tehnologiji še vedno prisega tudi na staro, preizkušeno metodo, ko se je treba ustaviti in za pravo pot vprašati ljudi, ki poznajo tamkajšnje kraje. Navsezadnje se včasih tudi izkaže, da znajo domačini bolje svetovati, a četudi je imel tokrat google prav, je Pahor s policisti izmenjal tudi besedo in so drug drugemu polepšali dan.