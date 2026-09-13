Borut Pahor o Jadranki Kosor: »Moja mama je bila prepričana, da sva par«

Nekdanji predsednik Borut Pahor je v intervjuju za IN Magazin razkril številne podrobnosti iz zasebnega življenja. Spregovoril je o skoraj štiri desetletja dolgem partnerstvu s Tanjo Pečar, pa tudi o prijateljstvu z nekdanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor, o katerem se je pred leti veliko govorilo tudi na Hrvaškem. Njuna bližina je očitno zmedla celo Pahorjevo mamo, ki je bila prepričana, da je med njima nekaj več kot prijateljstvo. »Da, moja mama je bila prepričana, da sva par,« je Pahor povedal v smehu.

Pahor je pojasnil, da ga z nekdanjo hrvaško premierko še danes povezuje iskreno prijateljstvo. To se je po njegovih besedah razvilo v zahtevnem obdobju njunih političnih karier. »To je iskreno prijateljstvo, ki traja do danes. Nastalo je v težkih časih, vendar se prijateljstva verjetno prav tako rojevajo v težkih okoliščinah,« je dejal.

Na srečanju v Bohinju leta 2010 FOTO: Hočevar Uroš

Njuno prijateljstvo je bilo v preteklosti pogosto predmet zanimanja javnosti, njuna bližina pa je očitno pustila vtis tudi na Pahorjevo družino.

S Tanjo Pečar skupaj že skoraj 40 let

Pahor je spregovoril tudi o svojem dolgoletnem partnerstvu z odvetnico Tanjo Pečar, s katero ima sina Luko. Skupaj sta že skoraj štiri desetletja, vendar se nikoli nista poročila. Kot je povedal Pahor, bosta prihodnje poletje praznovala 40 let partnerstva. Spoznala sta se že kot študenta.

Tanja Pečar in Borut Pahor FOTO: Igor Modic

»Midva nisva poročena. Prihodnje poletje bova praznovala 40 let partnerstva, spoznala pa sva se že kot študenta. Medtem ko so se drugi, ki so nama govorili, naj se poročiva, v tem času ločili, se midva nisva,« je povedal.

Ne živita skupaj, vendar se slišita vsak dan

Pahor je razkril tudi, da s Tanjo Pečar ne živita skupaj in da med delovnim tednom večinoma vsak živi svoje življenje. »Živiva nekoliko drugače od tradicionalnih družin. Ne živiva skupaj, vendar sva skupaj na počitnicah in ob koncih tedna. Med tednom se ne videvava, vendar se slišiva vsak dan in skrbiva drug za drugega,« je pojasnil.

Njuno razmerje zato drugi pogosto opisujejo kot nekakšen »moderen zakon«, čeprav se sama nikoli nista poročila, poroča Večernji list.