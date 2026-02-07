  • Delo d.o.o.
TEŽKA ODLOČITEV

Borut Pahor objavil 23 let staro fotografijo in sporočil slabo novico (FOTO)

Nekdanji predsednik je strasten tekač.
Ljubljanski maraton leta 2019 je pretekel s slovensko zastavo. FOTO: Roman Šipić
Ljubljanski maraton leta 2019 je pretekel s slovensko zastavo. FOTO: Roman Šipić
S. N.
 7. 2. 2026 | 08:07
1:34
A+A-

Naš nekdanji predsednik vlade in republike je velik ljubitelj teka. S sledilci na družabnih omrežjih pogosto deli utrinke s svojih tekaških podvigov, redno se namreč udeležuje različnih tekov in maratonov po Sloveniji, tekaške copate pa si obuje tudi med službenimi potovanji in se tako poda v raziskovanje svetovnih metropol. Borut Pahor je že večkrat dejal, da ga tek sprošča, da je to neke vrste njegova terapija, s pomočjo katere pozabi na težave in težke dneve pusti za seboj. V preteklosti se je pogosto udeleževal Ljubljanskega maratona, v glavnem se je odločal za 21-kilometrsko različico, rad pa je sodeloval tudi na teku Treh src v Radencih.

Prav od tem so mu zdaj poslali fotografijo, ki je nastala davnega leta 2003. Na njej je vidno utrujen a zadovoljen Pahor povsem prepoten in zadihan, s plastenko vode v roki očitno ravno pritekel skozi cilj. »Krasni časi, bil sem predsednik Državnega zbora,« se obdobja izpred 23 let spominja Pahor, ki je fotografijo delil tudi s svojimi sledilci in ob tem sporočil še slabo novico: »Prav danes sem storniral mojo udeležbo na maratonu v Splitu prihodnjo nedeljo. K vragu so šli ligamenti v desnem stopalu.« Kaj je botrovalo poškodbi, 62-letni Pahor ni pojasnil, upamo pa, da bo kmalu vse v redu in bo lahko ponovno obudil svojo strast do teka in maratonov.

Borut Pahortekmaratonpoškodba
