Borut Pahor zapušča Slovenijo: »Selim se na Kitajsko!«

Odgovor je v resnici bolj preprost.se na Kitajsko odpravlja službeno, saj je prejel povabilo za govore v treh velikih kitajskih mestih. Po pristanku v Pekingu bo obiskal Chengdu, nato Fuzhou in nazadnje Hangzhou, ki ga, kot pravi sam, že dobro pozna in mu je še posebej pri srcu. »Čeprav tudi v komercialnem govorništvu veljata julij in avgust za počitniška meseca, sem dobil ponudbo za govore v treh velikih mestih,« je zapisal. Sledilcem je sporočil, da bo med potovanjem objavil tudi kakšno fotografijo z drugega konca sveta.

Pahor je po koncu predsedniškega mandata med drugim še vedno dejaven kot mednarodni govornik in predavatelj, da se zelo dobro znajde v središču vsakršne medijske pozornosti, pa tudi že vemo. Jeseni ga bomo gledalci lahko spremljali kot enega od žirantov v oddaji Slovenija ima talent, sam pa je razkril, da je moral zaradi snemanj odpovedati več govorniških obveznosti v tujini.

Kariero mednarodnega govornika je sicer začel po koncu predsedniškega mandata. Konec leta 2024 je podpisal ekskluzivno pogodbo z agencijo London Speaker Bureau, ob tem pa razkril, da je imel v zadnjem obdobju največ nastopov prav na Kitajskem. Maja letos je nastopil tudi na četrtem vrhu dialoga vzhodnih civilizacij v Pekingu, kjer je govoril o pomenu dialoga med Zahodom in Kitajsko za ohranjanje miru.

Njegova zadnja objava je tako povzročila kar nekaj ugibanj o morebitnem nadaljevanju njegove kariere. Čeprav je zapisal, da se bo »preselil na Kitajsko«, a zraven tudi, da gre v resnici le za dvotedensko delovno potovanje, je glede na obsežne zaslužke, ki mu jih to delo prinaša, verjetno mogoče prav vse.