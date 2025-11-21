Borut Pahor pokazal osebni trenutek: ta stvar iz otroštva ga še danes gane

Borut Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije in pred tem premier po odhodu z uradnih funkcij ostaja zelo aktiven in družbeno vpet v različne dejavnosti. Predstavljen je kot zelo dostopen na družbenih omrežjih, njegov Instagram profil ima več kot 150.000 sledilcev (po podatkih medijev), kar kaže na njegovo sposobnost, da ohranja stik z javnostjo, tudi po odhodu iz uradnega položaja.

V zadnjih dneh je Pahor na družbenih omrežjih deli tudi nekaj intimnih utrinkov iz svojega življenja. Pravkar je objavil črno-belo otroško fotografijo, na kateri sedi za leseno mizo in uživa v solati — svojo najljubšo fotografijo iz otroštva, ki jo je objavil z opisom, da se rad spominja, kako mu je mama pripravila solato, ki mu je tako teknila, da se je vanjo kar poglabljal. Po njegovih besedah mu solata še danes odlično tekne.

»Ali ima še kdo najljubšo fotko iz otroštva? Evo, ta je moja. Morda zato, ker se tega trenutka dobro spomnim: mama je naredila solato, jaz pa se je nisem in nisem naveličal, tako mi je teknila. Mama je menila, da mora to ovekovečiti. No, solata mi še danes odlično tekne,« je zapisal.

Pod objavo se je usul plaz všečkov, eden izmed komentarjev pa se glasi: »Ja dober večer gospod Borut Pahor, naši so bili na koncu drugi v mešani ekipni tekmi v Lillehammerju na Norveškem jaz sem jim pa že čestitala nasvidenje vsi skupaj.«

Politično angažiran

Poleg družabnih omrežij ostaja politično angažiran. Začenši leto 2025 je opustil vlogo evropskega predstavnika za dialog Beograd–Priština, saj se ni strinjal z uradnimi stališči glede širitve Evropske unije.

Njegova potovanja so tudi del njegovega življenjskega sloga. V začetku poletja je preživel nekaj časa na Hrvaškem v Umagu, kjer je pomagal pri privezu bark ob pomol — dela, ki ga sam imenuje 'delo na črno', ker ga ne jemlje kot formalno službo, temveč kot nekakšen prostovoljski prispevek, medtem ko uživa kavo in družbo lokalnih prebivalcev. Med potovanji ga spremljajo tudi nepričakovane situacije: med enim od letov iz Dubaja proti Pekingu je zaradi zamude zasedel kuhinjo na letalu in se tam sproščeno pogovarjal s stevardesami, medtem ko so drugi potniki spali.

