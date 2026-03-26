Borut Pahor priznal, v čem najbolj uživa med delom; presenečeni boste (FOTO)

Borut Pahor ni le eden najbolj uspešnih slovenskih politikov, ki je zadnja leta sicer zaplaval bolj v podjetniške vode, je tudi velik ljubitelj zdravega načina življenja. Nobena skrivnost ni, da obožuje gibanje, še posebej tek. Vsak prosti trenutek, tudi med službenimi potovanji po svetovnih prestolnicah namreč izkoristi za tek. Če je le mogoče, za to izbere katerega od bližnjih parkov, kjer se lahko obdan z naravo še sproti in se nadiha precej bolj svežega zraka kot na ulicah velemest. Redno se udeležuje tudi maratonov, najbolj pri srcu sta mu domači Ljubljanski maraton ter Maraton treh src, zdravo telo in mladosten videz pa nekdanji predsednik Republike Slovenije ne ohranja le z gibanjem, pazi tudi, kaj zaide v njegov želodec.

Seveda pa Pahor, ki je novembra dopolnil 62 let, z zdravo prehrano ni obseden. Po njegovih objavah na družabnih omrežjih sodeč, se pri hrani ne omejuje rad, naroči tudi pico, in to z velikim veseljem. Kot je priznal sam, se skušnjavi pač ne zna upreti. A zakaj bi se, v življenju je treba tudi uživati in dobra hrana k temu vsekakor pripomore, pa naj bi to kalorična pica, dober kruh, kitajska pojedina ali enostavna enolončnica. Slednje nekdanji premier enostavno obožuje, je priznal v nedavni objavi na družabnem omrežju ter dodal fotografijo, na kateri zadovoljno sedi pred velikim krožnikom ričeta. »Za kosilo med delom mi zelo tekne enolončnica. Še bolj mi sede, če je to ričet. Najbolj pa, če je vse skupaj na soncu. To je ričet z vitaminom D, vrhunsko,« je zapisal Pahor.