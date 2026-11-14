Borut Pahor razkril skrivnost, ki je marsikdo ni poznal: že od mladosti ima zdravstvene težave (VIDEO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor na družbenih omrežjih pogosto preseneča z zabavnimi posnetki in odgovori na nekoliko nenavadna vprašanja. Tokrat pa je na TikToku razkril zanimivost iz svojega zasebnega življenja, ki je marsikdo verjetno ni poznal. Čeprav velja za velikega športnega navdušenca, ki mu fizični izzivi niso tuji, ni še nikoli osvojil Triglava.

V kratkem posnetku mu sogovornik zastavi vprašanje, kaj je tista stvar, ki jo zna vsak pravi Slovenec, on pa ne. Pahor se ob tem nekoliko hudomušno nasmehne in prizna: »Ja, nisem bil še na Triglavu. Samo ne nobenemu povedat.« Toda razlog za to ni pomanjkanje kondicije ali volje. »Ampak ne zato, ker bi bil len ali pa to. Saj do Kredarice sem prišel. Samo, imam vrtoglavico. Razumeš, jaz še na češnjo ne morem iti,« pojasni nekdanji predsednik.

V mladosti je veliko planinaril

Pahor je v nadaljevanju razkril, da je bil kot otrok precej navdušen nad gorništvom. »Dokler je nisem dobil sredi pubertete, sem bil jaz v Planinski zvezi Slovenije in smo lazili po vseh hribih, samo potem sem pa vrtoglavico dobil in je odpadlo,« je povedal. Težave z vrtoglavico ga tako spremljajo že od najstniških let, zaradi njih pa se je moral odpovedati tudi dejavnosti, ki jo je imel v otroštvu rad. Kljub temu je ostal športno aktiven, v preteklosti pa se je med drugim udeleževal tekaških in kolesarskih podvigov.

Da mu višina povzroča težave, sicer ni razkril prvič. Pred dobrima dvema letoma je med obiskom Mostarja opisal, kako je s prijatelji stavil, da si upa prehoditi stekleni most, ki stoji visoko nad mestom. Izziv je sprejel, vendar se je znašel po svoje – čez most se je sprehodil z zaprtimi očmi, česar drugi zaradi njegovih sončnih očal niso opazili.