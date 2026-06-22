Borut Pahor spet presenetil! Ne boste verjeli, kaj je počel na odru Talentov (VIDEO)

Boruta Pahorja bomo kmalu gledali v čisto novi vlogi - v oddaji Slovenija ima talent bo namreč eden od četverice žirantov, ki bodo med prijavljenimi Slovenkami in Slovenci iskali tiste najbolj talentirane. Oddaja pa mu je ponudila veliko več od tega, da se preizkusi v vlogi voditelja, za vsaj nekaj trenutkov je občutil, kako bi se počutil v čevljih rock zvezdnika.

»Ker so že bili bobni na odru, me je Lado 'natural' gor, da kratkočasim občinstvo Talentov med odmorom. Seveda sem pozabil vse, kar sem na pamet znal za en komad z Big foot mamo v Predsedniški palači pred 10 leti. Ampak nastopajoči in jaz sva imela oba slavnega Sokija za učitelja, tako, da sem vedel vsaj to, da nimam v rokah malo večje palčke v kitajski restavraciji,« je na družabnem omrežju zapisal nekdanji predsednik in s sledilci delil tudi videoposnetek podviga. Treba je priznati, da mu gre udrihanje po bobnih prav dobro od rok.

Borut Pahor se je sicer v življenju preizkusil že v ogromno poklicih. Čeprav se je sam večinoma gibal predvsem v političnih vodah, pa je že v sklopu ene od predvolilnih kampanj opravljal najrazličnejša dela, saj se je želel spoznati z različnimi profili in poklici svojih potencialnih volivcev. Tako je bil denimo smetar, mlekar, celo solinar in učitelj plavanja. Po koncu politične kariere se je usmeril bolj v marketinške vode, zadnjih nekaj let pa je zelo dejaven tudi na družabnih omrežjih.