Borut Pahor streže z vedno bolj norimi fotografijami: »Voda kot v Minnesoti!« (FOTO)

»Ko sem pomočil roko v vodo, sem pomislil, da sem na obrežju mrzlega jezera v Minnesoti. Ampak, ker sem se včeraj nekaj važil, sem se pognal v vodo. Ker fotka ni takoj uspela, sem se še nekajkrat,« je zapisal ob seriji fotografij, ki so precej nore. Že pripravljenost, da se za dobro fotografijo večkrat požene v hladno vodo, je sama po sebi hecna. Svoje pa dodajo še hudomušni izrazi na obrazu, s katerimi ni varčeval.

Ravno taki heci Borutu Pahorju pomagajo ohranjati stik z javnostjo tudi po koncu politične kariere. Izgleda, da je svojo vlogo najbolj smešnega nekdanjega predsednika države na svetu popolnoma sprejel in, dobesedno, plava z njo.