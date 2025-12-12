Ko je njegova Tanja rodila, je šel Pahor na viski in v državni zbor, nato pa ... (FOTO)

Pahor je zapisal, kako sta s partnerko Tanjo pred skoraj tremi desetletji prvič zibala sinka. »Okej, rodila je Tanja, samo tudi jaz sem trpel zraven, ker je bil porod kar zahteven,« je pripomnil v svojem značilnem humorju, ki ga je pospremil s smeški, brez katerih Pahor redko karkoli objavi.

Po njegovih besedah sta bila oba seveda nadvse srečna, medtem ko mali Luka še ni povsem doumel »kakšno smolo ima s fotrom.« Mama in novorojenček sta ostala v UKC, Pahor pa se je – v maniri mladega politika z natrpanim urnikom – odpravil nazaj v Državni zbor. Pred tem je v bolnišnični kantini »za pogum« nagnil še en viski. Kot se spominja danes, je seja DZ potekala po načrtih, zaključek delovnega dne pa nekoliko manj. »Po seji smo na Lukov račun mnogi pregloboko pogledali v kozarec,« je priznal brez dlake na jeziku.