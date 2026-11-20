Nekdanji predsednik republike Borut Pahor si je med obiskom Sarajeva privoščil kratek kulinarični pobeg. Na Instagramu je priznal, da je »malo šprical« sicer odlično mednarodno konferenco. Razlog? Čevapi, ki se jim očitno ni mogel upreti. Kot je zapisal, je »nujno moral konzumirati eno porcijo čevapov s čebulo in kajmakom«. Odpravil se je k Željotu, ob tem pa omenil še podrobnost, zaradi katere mu je obisk tega lokala še posebej pri srcu: na steni visi njegova fotografija.

Čebula je dobila tudi svoj epilog. Po obroku se je namreč, kot se je pošalil, »odsmrduhljal nazaj na konferenco«.

Pri Željotu je že stari znanec

Pahorjeva naklonjenost tej sarajevski čevabdžinici ima že dolgo zgodovino. Že aprila 2019, ko je Sarajevo obiskal kot predsednik republike, je razkril, da je postanek pri Željotu njegov obvezni ritual. Tudi takrat je omenil svojo fotografijo na steni in se pošalil, da k zaužitim kalorijam poleg dobrih čevapov prispeva še njegova nečimrnost.

Tokrat se je v Sarajevu udeležil foruma o vlogi geopolitike in geoekonomije pri oblikovanju novega svetovnega reda. Na srečanju so razpravljali o prihodnosti Evrope in Zahodnega Balkana, med udeleženci pa so bili tudi drugi nekdanji predsedniki držav iz regije.

Že na poti je potreboval pomoč policistov

Kot smo že poročali, je Pahorju prigodo prinesla že vožnja proti Sarajevu. Na pot se je odpravil z avtomobilom, vendar je v nekem trenutku tako podvomil o navodilih navigacije, da je za pomoč prosil policiste.

»V nekem trenutku sem mislil, da se je guglu strgalo,« je zapisal. Pri prijaznih policistih je preveril, ali se pelje v pravo smer, nato pa ugotovil, da je bila njegova nezaupljivost odveč: navigacija ga je usmerjala pravilno.