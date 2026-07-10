Pahorja je pustila brez besed: »Tako se je postavila direktno predme«

Borut Pahor je te dni na Kitajskem, kamor se je odpravil službeno. Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je nekdanji predsednik Slovenije prejel povabilo za govore v treh velikih kitajskih mestih. Po pristanku v Pekingu je obiskal Chengdu, nato ga čakata še Fuzhou in nazadnje Hangzhou, mesto, ki ga, kot pravi sam, že dobro pozna in mu je še posebej pri srcu.

Med številnimi službenimi obveznostmi pa si je Pahor vzel tudi nekaj časa za posebno doživetje. Ker je bil dopoldne prost, je gostitelja prosil, naj mu pripravi izlet v rezervat za pande v bližini Chengduja, v provinci Sichuan. Tam ga je pričakala ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih živali na svetu – velika panda. Srečanje z mladičko ga je očitno navdušilo, saj je utrinek delil tudi na družbenem omrežju Instagram.

»Spoznajte pando. Mislim, da ji je ime Fancy Panda. Mladička. Tako se je postavila direktno predme, da sem jo lepo pofotkal. Živi v rezervatu za pande blizu Chengduja, v provinci Sichuan,« je zapisal Pahor. Dod​​al je, da v večmilijonski Chengdu zaradi pand prihajajo obiskovalci z vsega sveta, saj jih je v naravi skoraj nemogoče srečati. »Ker sem bil dopoldne prost, sem prosil gostitelja, naj mi pripravi izlet tja. V 20 milijonski Chengdu zaradi pand prihajajo radovedneži iz celega sveta, saj jih je v naravi sicer nemogoče videti. Lepo doživetje,« je še dodal.

V kraljestvu ljubkih črno-belih velikanov

Chengdu velja za eno najpomembnejših središč za raziskovanje in ohranjanje velikih pand. Prav provinca Sichuan je njihov naravni dom, saj tam živijo v gorskih območjih, kjer najdejo dovolj bambusa, ki predstavlja glavnino njihove prehrane. Velike pande so ena najbolj prepoznavnih živali na svetu. Njihov črno-beli videz, miren značaj in nekoliko neroden način gibanja so jih naredili za eno najbolj priljubljenih živalskih vrst. Dolga leta so bile tudi simbol prizadevanj za varovanje ogroženih živali. Čeprav se je število pand v naravi v zadnjih desetletjih izboljšalo zaradi številnih zaščitnih ukrepov, ostajajo odvisne od ohranjanja njihovega življenjskega prostora. Velik izziv predstavlja predvsem dejstvo, da se pande skoraj v celoti prehranjujejo z bambusom, ki pa je občutljiv na spremembe v okolju.

V rezervatih, kot je tisti pri Chengduju, strokovnjaki skrbijo za raziskovanje, vzrejo in zaščito pand. Obiskovalcem omogočajo, da te živali vidijo od blizu, saj je srečanje s pando v naravi izjemno redko. Prav zato je obisk rezervata za mnoge obiskovalce Kitajske posebno doživetje. Tudi Pahor je svoje srečanje z mladičko opisal kot lep spomin s poti, ki je sicer namenjena predvsem poslovnim srečanjem in predavanjem. Nekdanji predsednik tako svojo kitajsko pot poleg službenih obveznosti dopolnjuje tudi z raziskovanjem tamkajšnje kulture, mest in znamenitosti. Srečanje s pando pa je zagotovo eden izmed tistih trenutkov, ki ostanejo v spominu.