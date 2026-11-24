Nekdanji predsednik republike Borut Pahor se je po izjemno uspešni dobrodelni dražbi svoje legendarne katrce odločil, da se za dober namen poslovi še od enega dragocenega spomina. Tokrat novega lastnika išče njegova znamenita slovenska zastava, na kateri je med letoma 2012 in 2022 zbiral podpise najboljših slovenskih športnikov in športnic.

Dobrodelna dražba je v polnem teku, Pahor pa je na družbenih omrežjih razkril, da najvišja ponudba v drugem tednu dražbe znaša že 3500 evrov. Za zdaj je najvišji znesek ponudil AmCham YOUng, skupnost ambicioznih mladih iz poslovnega sveta, ki deluje pod okriljem Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Nekdanji predsednik bo novo najvišjo ponudbo objavil prihodnji ponedeljek, vsem sodelujočim pa se je že zahvalil.

Nekdanji predsednik republike se je lotil nove dobrodelne akcije, s katero bo pomagal otrokom, obolelim za rakom. FOTO: Zaslonski Posnetek, Borut Pahor

Izklicna cena zastave je znašala tisoč evrov, izkupiček dražbe pa bo namenjen Katrinemu skladu Inštituta Zlata pentljica, ki otrokom, obolelim za rakom, zagotavlja žepnino. Zastavo, s katero je Pahor navijal za naše športne junake na tekmovanjih doma in v tujini, so tudi uokvirili in pripravili, »da dobi posebno mesto v vašem domu, pisarni ali drugem reprezentativnem prostoru.«

Dražba se je začela 11. novembra, vsak ponedeljek pa bo Pahor objavili trenutno najvišjo ponudbo. Če do naslednjega ponedeljka ne bo prejel višje ponudbe od tiste, ki so jo objavili teden prej, bodo dražbo zaključili in razglasili zmagovalca.

Za katrco je iztržil vrtoglavih 60 tisočakov

Pahorjevo zastavo slavnih smo lahko občudovali tudi na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu. Kot smo takrat poročali v Slovenskih novicah, je z njo navijal za slovenskega veleslalomista Žana Kranjca, tekmo pa si je ogledal v družbi monaškega kneza Alberta II.

Da zna Pahor svoje dragocene spomine spremeniti v nekaj dobrega, je dokazal že februarja 2023. Takrat se je po približno 20 letih poslovil od svoje zveste spremljevalke, legendarne katrce, letnik 1991. Na dobrodelni dražbi jo je za vrtoglavih 60.000 evrov kupila družina Fratar iz Dravograda, ki je nato z avtomobilom izpeljala še svojo dobrodelno akcijo.

Koliko bo na koncu vredna Pahorjeva zastava slavnih? Dražbe še ni konec, vsak dodaten evro pa bo namenjen otrokom, ki se spopadajo z rakom.