Bosta Karlo in Kaja kmalu postala starša? Poglejte, kaj je objavil (FOTO)

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Karlo Godec, dobro znan vsem ljubiteljem resničnostnega šova Gospodin Savršeni (hrvaški Sanjski moški), je na Instagramu delil video, v katerem se je pridružil priljubljenemu trendu, ki naj bi napovedal spol in leto rojstva prvega otroka. Rezultat ga je očitno zabaval: po napovedi naj bi postal oče deklice, dojenček pa naj bi se rodil leta 2027. Karlo se je ob tem nasmejal in telefon takoj obrnil proti svojemu dekletu Kaji Casar, s katero sta po koncu šova začela skupno življenje. Spoznala sta se prav v omenjeni oddaji, njuna zveza pa je, kot kaže, iz dneva v dan močnejša. Kaja se je zaradi ljubezni celo preselila s Tenerifa v Zagreb. Ali je napoved le zabaven spletni trend ali pa si Karlo res že želi očetovstva? Čas bo pokazal.
Gre za enega redkih parov iz tovrstnih oddaj, ki je razmerje ohranil tudi po koncu snemanja. Kot sta večkrat povedala v intervjujih, sta morala ljubezen več mesecev skrivati, saj bi sicer razkrila razplet šova.
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