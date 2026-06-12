Bosta Karlo in Kaja kmalu postala starša? Poglejte, kaj je objavil (FOTO)

Karlo Godec, dobro znan vsem ljubiteljem resničnostnega šova Gospodin Savršeni (hrvaški Sanjski moški), je na Instagramu delil video, v katerem se je pridružil priljubljenemu trendu, ki naj bi napovedal spol in leto rojstva prvega otroka. Rezultat ga je očitno zabaval: po napovedi naj bi postal oče deklice, dojenček pa naj bi se rodil leta 2027. Karlo se je ob tem nasmejal in telefon takoj obrnil proti svojemu dekletu Kaji Casar, s katero sta po koncu šova začela skupno življenje. Spoznala sta se prav v omenjeni oddaji, njuna zveza pa je, kot kaže, iz dneva v dan močnejša. Kaja se je zaradi ljubezni celo preselila s Tenerifa v Zagreb. Ali je napoved le zabaven spletni trend ali pa si Karlo res že želi očetovstva? Čas bo pokazal.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Gre za enega redkih parov iz tovrstnih oddaj, ki je razmerje ohranil tudi po koncu snemanja. Kot sta večkrat povedala v intervjujih, sta morala ljubezen več mesecev skrivati, saj bi sicer razkrila razplet šova.