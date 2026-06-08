Nina, srčna izbranka Boštjana Romiha, objavila fotografijo ultrazvoka (FOTO)

Priljubljenega televizijskega voditelja Boštjana Romiha, ki je nedavno z globoko življenjsko modrostjo in svežo energijo stopil v svoja petdeseta leta, kmalu čaka nov izziv. Potem ko je v zadnjem letu javnost navduševal z gledališkimi in glasbenimi projekti ter s svojo srčno izbranko, vsestransko umetnico Nino Pečar, kraljeval na družabnih dogodkih, je parček zdaj razkril, da bo njuno skupno življenje kmalu bogatejše za enega člana.

Za manjšo zmedo in hitrejši utrip med njunimi sledilci je na Instagramu poskrbela Pečarjeva, ki je objavila fotografijo ultrazvoka, in ji pripisala »Zibali bomo.« Marsikdo bi v trenutku pomislil, da se bo njuno skupno gospodinjstvo povečalo za človeškega člana, a na fotografiji je v ospredju njuna psička, ultrazvok pa prikazuje mladička, ki bo kmalu obogatil njuno življenje. Kdor je objavo prebral do konca in ga ni že takoj zaslepil val sreče, je lahko prebral še: »Kužke. Oz. enega malega kužka.«

Zdi se, da bo naslov Boštjanove uspešne monokomedije Pasje življenje, pri kateri kreativno sodelujeta oba, aktualen tudi v prihodnjih letih.