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NOV DRUŽINSKI ČLAN

Boštjan Romih in njegova Nina sta se razveselila naraščaja: »Dobrodošel, mali ...« (FOTO)

V njunem domu bo odslej še bolj živahno.
Nina Pečar. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Nina Pečar. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
K. G.
 18. 6. 2026 | 16:25
1:34
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Pred dnevi sta namignila, da bosta zibala, zdaj pa je novi družinski član tudi uradno prispel. V dom Boštjana Romiha in njegove srčne izbranke Nine Pečar je prišel mali Solo, nad katerim sta povsem navdušena. Nina Pečar je na družbenih omrežjih objavila fotografije prikupnega pasjega mladička in ob njej zapisala: »Dobrodošel mali Solo«. Fotografija razkriva komaj rojenega kužka, ki je že osvojil srca svojih novih skrbnikov.

Nina je pred kratkim z objavo fotografije ultrazvoka poskrbela za nekaj zmede med sledilci. Sprva je marsikdo pomislil, da par pričakuje otroka, a se je hitro izkazalo, da gre za povsem drugačno, čeprav nič manj veselo pričakovanje. Takrat je razkrila, da se bo njuna družina povečala za pasjega mladička.

Boštjan in Nina veljata za velika ljubitelja živali, zato ni presenetljivo, da sta prihod novega štirinožnega člana sprejela z velikim navdušenjem. Sodeč po prvih objavah, bo mali Solo v njunem domu deležen veliko pozornosti, ljubezni in razvajanja. Zdi se, da bo naslov Romihove uspešne monokomedije Pasje življenje v prihodnje še nekoliko bolj aktualen, saj bo v njunem domu odslej še bolj živahno. 

PRBERITE TUDI: Nina, srčna izbranka Boštjana Romiha, objavila fotografijo ultrazvoka (FOTO)

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