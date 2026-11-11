Boštjan Romih prekinil molk o Nini Pečar! »Takrat sem slišal stvari, ki mi jih v življenju še nihče ni izrekel«

Razhod televizijskega voditelja Boštjana Romiha in violinistke ter umetnice Nine Pečar je v javnosti odmeval sredi oktobra. Po dobrem letu in pol razmerja je razočarana Pečarjeva na Facebooku objavila čustven zapis , v katerem je nekdanjemu partnerju očitala psihično nasilje, poniževanje in razvrednotenje njenega dela. Njuno zvezo je opisala kot »leto in pol najhujše nočne more«.

Priljubljeni voditelj je že takrat očitke takrat odločno zavrnil in poudaril, da ima o njunem odnosu povsem drugačno zgodbo, vendar zasebnih zadev ne želi razčiščevati v javnosti, Nina pa je prvotno objavo pozneje celo odstranila. V začetku novembra je o razhodu spregovorila tudi v oddaji Vitalno na Planet TV , kjer je pojasnila, da je bila njena javna izpoved povezana z osebno stisko. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je nekdanjemu partnerju povzročila škodo.

Razkril, zakaj se je odločil za konec zveze

Romih je zdaj v daljšem zapisu na Facebooku pojasnil, da sta si z Nino sprva želela dolgotrajnega odnosa, vendar so se med njima postopoma začela pojavljati nesoglasja. »Odkritost je sčasoma postala breme in ne vrednota,« je zapisal na začetku čustvene izpovedi.

Po njegovih besedah se je v razmerju počutil vse slabše, zato je začel razmišljati o odhodu. »Dejstvo je, da sem se v tem razmerju počutil čedalje slabše in zato iskal način, kako ga na miren način zaključiti.« Ob tem trdi, da je željo po razhodu večkrat izrazil, vendar naj bi to pri Pečar sprožalo burne odzive. Naposled se je odločil za dokončen odhod in si poiskal drugo domovanje.

Posebej boleče je doživel njeno javno izpoved. »Močno me boli, da je to naredila na tak način. Še bolj, da je vpletla moje bližnje.« Ob koncu zapisa je priznal, da sta oba predolgo vztrajala v odnosu, ki jima ni več koristil. Nekdanji partnerici je namenil tudi spravljive besede: »Dala sva si, kar sva zmogla, zdaj si dajva - mir.« Medije in javnost je pozval k spoštljivemu ter objektivnemu poročanju.