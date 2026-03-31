SLAVLJE

Boštjan Romih s svojega praznovanja objavil utrinek z domačega wc-ja! To mu je pripravila njegova Nina (FOTO)

Boštjan Romih vstopa v abrahama z nasmehom, humorjem in veliko ljubezni ob sebi.
Voditelj in zvezda predstave Pasja komedija Boštjan Romih v družbi srčne izbranke in glasbenice Nine Pečar. FOTO: Marko Pigac
N. Č.
 31. 3. 2026 | 08:25
2:07
A+A-

Voditelj in igralec Boštjan Romih je dopolnil okroglih 50 let, a če bi sodili po njegovem videzu, bi mu marsikdo zlahka pripisal vsaj desetletje manj. Karizmatični obraz slovenskih ekranov je svojega abrahama obeležil na sproščen in duhovit način – z objavo na družbenih omrežjih, ki je takoj pritegnila pozornost.

Na Instagramu je delil dve fotografij, pod katere se je podpisala njegova partnerka Nina Pečar. Prav ona je poskrbela za nekoliko drugačno rojstnodnevno presenečenje. Ob voščilu »Vse najboljše, dragi moj« je v kopalnici namestila rolico toaletnega papirja, na kateri je bila odtisnjena številka 50 – kot prometni znak za omejitev hitrosti. Na njem pa je pisalo »50 in še vedno seksi«.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Romih se je na šalo odzval v svojem slogu. Pod objavo je zapisal: »Pečar Nina in program Svit zdaj skrbita za mojo r..!« in s tem pokazal, da se zna pošaliti tudi na svoj račun.

Ljubezen, ki jo ne skrivata

Nina Pečar, ki je od Romiha mlajša 15 let, z njim ne deli le zasebnega življenja, temveč tudi odrske trenutke. Par deluje usklajeno, sproščeno in, kot kaže, predvsem srečno. 

Romih pa ostaja v dobrih odnosih tudi s svojo nekdanjo soprogo Laro Romih, s katero imata skupne otroke. Njuna zgodba se je zaključila pred dvema letoma. Ko je Lara julija istega leta praznovala svoj 50. rojstni dan, je bil med gosti tudi Boštjan, s čimer sta pokazala, da se da tudi po razhodu ohraniti spoštovanje.

Boštjan Romih vstopa v novo življenjsko obdobje z nasmehom, humorjem in očitno veliko ljubezni ob sebi. Če je soditi po energiji, ki jo izžareva, je njegovih 50 let le številka, tista na toaletnem papirju pa zgolj simpatičen opomnik, da je življenje lahko tudi zabavno.

