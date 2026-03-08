Boštjan Romih z izbranko v črnem glamurju, a ene stvari nista razkrila

Boštjan Romih in njegova izbranka Nina Pečar sta pustila pohodne čevlje doma in stopila pred objektiv v glamurozni izdaji. On v črni obleki z metuljčkom in belo srajco, ona v dolgi črni toaleti brez naramnic, s spetimi lasmi in visečimi črno-zlatimi uhani. Elegantna, samozavestna in ravno prav filmska. Pod fotografijo, ki jo je podpisal legendarni Stane Jerko, sta zapisala: »Včasih rijeva po gozdu in gorah, včasih se pa tudi zavrtiva par krogov po plesišču.« Jerko sicer pri svojih častitljivih 89 letih velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih modnih fotografov, širše pa ga mnogi poznajo tudi kot človeka, ki je nekoč opazil mlado Melanijo Knavs (danes Trump).

Romih in Nina Pečar svoje zveze ne skrivata; že od poletja 2025 se skupaj pojavljata v javnosti, ob tem pa je znano, da sodelujeta tudi ustvarjalno, saj je Pečarjeva podpisana pod njegovo Pasjo komedijo. Rdečelaska pa ni le spremljevalka znanega voditelja, temveč vsestranska umetnica. Na svoji uradni strani se predstavlja kot instrumentalistka, aranžerka, slikarka in pesnica, ob tem pa izpostavlja, da deluje kot multiinstrumentalistka in violinistka.

A sledilce gotovo najbolj zanima nekaj, česar fotografija ne razkrije: po katerem plesišču sta se pravzaprav zavrtela?