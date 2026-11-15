Boštjančič v štabu brez Goloba, vendar v pričakovanju večera: »Stisnil se bom k svoji Sanji« (VIDEO)

Volilna nedelja je bila za ljubljanskega županskega kandidata Klemna Boštjančiča precej bolj sproščena, kot bi marsikdo pričakoval. V enem od ljubljanskih lokalov, kjer je imel svoj volilni štab, je naši novinarki razkril, kako je preživel dan, kako so njegovo kandidaturo sprejeli domači in komu se bo po naporni kampanji najraje vrgel v objem. Čeprav je bilo za njim intenzivno obdobje, polno političnih obveznosti, si je na volilno nedeljo končno vzel nekaj časa zase. »Ne, bila je kar običajna nedelja, razen seveda, da sem šel na volišče. Sicer pa je bila po dolgem času sproščena nedelja. Predvsem sem šel ven in se uro in pol sprehajal,« je povedal. Posebnih ritualov za sproščanje torej ni potreboval, saj mu je zadostoval že dolg sprehod. V njegovem volilnem štabu pa ni bilo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, čeprav je bil po naših informacijah povabljen.

Domači so ga pogrešali: »Imam nekaj za nadoknaditi«

Boštjančič je priznal, da je imela volilna kampanja tudi svojo ceno, predvsem na račun časa, ki ga je lahko preživel z družino. Domači so njegovo odločitev za kandidaturo sicer sprejeli pozitivno, saj ga dobro poznajo in vedo, da se pomembnih življenjskih odločitev loteva premišljeno. »V bistvu pozitivno, ker me poznajo in vedo, da nisem šel v ta boj kar tako, ampak da resno mislim. Vse stvari, ki jih v življenju delam, delam z namenom in ne kar tako, tja v tri dni,« je pojasnil. Ob tem pa je priznal, da ga zadnji mesec in pol skoraj ni bilo doma. Družina ga je zato močno pogrešala, vsi skupaj pa so se veselili konca napornega obdobja. Na vprašanje, ali bo zdaj več časa namenil najbližjim, je odgovoril, da posebnih načrtov še nima. »Mislim, da imam v naslednjih dneh in tednih nekaj za nadoknaditi,« je dejal in dodal, da želi domačim povrniti podporo ter razumevanje, ki so mu ju izkazali med kampanjo.

Sanja ga je spremljala pred televizijo, po volitvah pa sledi objem

Pogovor je postal nekoliko bolj oseben, ko je naša novinarka Boštjančiča vprašala, ali ga na volilni večer spremlja kakšna posebna oseba. Sprva je odgovoril nekoliko skrivnostno: »Ne vem, koga imate v mislih, ampak verjamem, da me spremlja veliko oseb.« Ob omembi Sanje, je razkril, da ga spremlja od doma. »Ja, mislim, da me spremlja. Sicer ni tukaj, ampak je doma pred televizijo,« je povedal. Na vprašanje, komu se bo po koncu volilnega dne vrgel v objem, pa ni več ovinkaril. »Danes bom po današnjem dnevu objel Sanjo, predvsem pa verjamem, da bom danes dobro spal,« je dejal.

Kam bi žensko peljal na zmenek?

Naša novinarka ga je za konec postavila še pred zanimivo vprašanje: če bi moral izbrati samo en kraj v Ljubljani, kam bi žensko povabil na zmenek? Boštjančič ni izbral prestižne restavracije, romantične večerje ob svečah ali katere od priljubljenih mestnih kavarn. Njegov odgovor je bil precej bolj preprost in povezan z naravo. »Glede na to, da rad hodim, da sem rad zunaj in da se rad sprehajam predvsem s psom, bi bil to eden od parkov ali pa Rožnik v Ljubljani,« je razkril. Kot kaže, za prijeten zmenek po njegovem ni potrebno veliko razkošja, temveč predvsem nekaj svežega zraka in dobra družba. Po mesecu in pol naporne kampanje pa se Boštjančič najbolj veseli prav tega, da bo lahko znova več časa namenil ljudem, ki so ga v tem obdobju najbolj pogrešali.