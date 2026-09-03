Brane Kastelic povsem raznežen: hčerka se je poročila na Bledu, prizori jemljejo dih (VIDEO)

Nekdanji dopisnik iz Združenega kraljestva za POP TV, Brane Kastelic, te dni poka od ponosa, saj se je njegova hčerka Annabel minuli konec tedna poročila.

Kastelic je na Facebooku delil številne utrinke s pravljične poroke hčerke Annabel in njenega izbranca Tyja. Mladoporočenca sta si poročne zaobljube izmenjala na Bledu in sta trenutno na medenem tednu v Opatiji.

»Zdaj že nazaj v Londonu podoživljam to čudovito poroko, in se težko prilagajam resničnemu svetu po nekaj dnevih v blejskem hollywoodskem balončku, v katerem je bilo sanjsko lepo,« je občutke strnil Kastelic.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Brane Kastelic