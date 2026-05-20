Brane s hčerko Annabel obiskal najlepši kraj v Sloveniji: »Enkrat se je poročila v Angliji, drugič se bo pa tukaj ...« (FOTO)

Dolgoletni londonski dopisnik in kolumnist Brane Kastelic je na družbenih omrežjih podelil nekaj zelo osebnih družinskih utrinkov. Tokrat je v ospredje postavil svojo hčerko Annabel, ki jo javnost sicer redkeje vidi, ob fotografijah pa pokazal, kako tesen odnos imata tudi danes, ko oba živita v Veliki Britaniji.

Brane že desetletja živi in dela v Londonu, kjer je postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih dopisnikov iz tujine, znan pa je tudi kot kolumnist, pisec in komentator odnosov. Z ženo Nevenko imata tri odrasle otroke – Adriana, Aarona in Annabel. Prav Annabel je zadnje mesece večkrat pritegnila pozornost na očetovih objavah. Aprila sta si skupaj privoščila partijo tenisa v londonskem Wimbledon Parku, kjer je Brane razkril, da ga je lani njen partner Tyrone med športnim druženjem celo prosil za njeno roko. Ganjenega očeta je trenutek očitno močno prevzel.

Nedavno pa sta oče in hči skupaj obiskala tudi Slovenijo. Družina se je ustavila na Bledu, kjer so uživali v razgledu z Blejskega gradu, sprehodu okoli jezera in tradicionalnih kremnih rezinah. Brane je ob tem zapisal, da je bil pogled na Bled za njihove britanske goste »skoraj nerealen«. Tudi Annabel sicer živi v Londonu, prav tako kot tudi preostanek družine Kastelic. Lani se je z dolgoletnim partnerjem Tyjem zaročila, jeseni pa sta se v ožjem družinskem krogu že poročila. Večje slavje naj bi še v tem letu pripravila prav na Bledu, je družina lani razkrila za Žurnal24.