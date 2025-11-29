Branko v tej sezoni prišel do konca: »Končno sem prišel, kako bi rekel, na Olimp«

V nocojšnji epizodi resničnostnega šova Ljubezen po domače se je Sonja Hojnik odločila, da gre na romantično potovanje z Brankom Cvekom. Odločala se je med njimi in Slavkom Žuličem, na potovanje pa je šla lahko samo z enim. Kot je povedala, je Branku to naredila zato, da ima enkrat zlato in da ni vedno drugi.

Branko je bil nad izborom presenečen. »Končno sem prišel, kako bi rekel, na Olimp,« je pokomentiral ta uspeh, za katerega mu je čestital tudi Slavko. Ta je poraz sprejel z dvignjeno glavo. Je pa priznal, da mu srce igra za Sonjo in da mu bo še nekaj časa. »Privoščim ji. Privoščim obema. Kaj bosta pa naredila iz tega ven, pa samo onadva vesta,« je povedal. Sonja je priznala, da ji je hudo. »Ko gledam Slavka, opazim v njegovih očeh, da sem mu všeč. Ampak če on kaj čuti, kaka čustva goji do mene, zaenkrat mu jih jaz ne morem vračati. Malo mi je hudo,« je povedala.

Na potovanju je Brane skrbel, da smeha s Sonjo ni manjkalo. »Poslušaj Brane. Zdaj pa jaz ne delam več nič tukaj, ker sem doma za tebe skrbela,« mu je dejala, on pa njej nazaj: »A to sedaj misliš malo shujšati?«