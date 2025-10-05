  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAVDUŠILA

Brata Šalehar po 30 letih spet skupaj na odru, ti znani obrazi so ju prišli gledat (FOTO)

V SiTi Teatru sta nastopila Miha in Matevž Šalehar.
Brata Šalehar sta na odru zelo osebnoizpovedna in zabavna. Čeprav sta šele začela svoj pohod, ne bomo presenečeni, če bo zgodba dobila nadaljevanje. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Brata Šalehar sta na odru zelo osebnoizpovedna in zabavna. Čeprav sta šele začela svoj pohod, ne bomo presenečeni, če bo zgodba dobila nadaljevanje. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerico Petro Polizzi.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerico Petro Polizzi.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Naslednja premiera jubilejne sezone v SiTiju bo romantična komedija Sam prjatla z Žanom Papičem in Melani Mekicar.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Naslednja premiera jubilejne sezone v SiTiju bo romantična komedija Sam prjatla z Žanom Papičem in Melani Mekicar.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ljubitelji psov in smeha: Tara Zupančič, še en sveže pečeni igralec, Boštjan Romih, glasbenica in scenaristka Nina Pečar ter Qi  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ljubitelji psov in smeha: Tara Zupančič, še en sveže pečeni igralec, Boštjan Romih, glasbenica in scenaristka Nina Pečar ter Qi  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Prvi mož BTC Cityja Damjan Kralj si je prvo premiero 25. sezone hišnega gledališča ogledal z ženo Katjo in vodjo marketinga Miho Mermalom.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Prvi mož BTC Cityja Damjan Kralj si je prvo premiero 25. sezone hišnega gledališča ogledal z ženo Katjo in vodjo marketinga Miho Mermalom.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Moniko Tavčar, s katero se zbujamo na TV Slovenija, je na premiero pospremila sestra Nataša.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Moniko Tavčar, s katero se zbujamo na TV Slovenija, je na premiero pospremila sestra Nataša.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Brata Šalehar sta na odru zelo osebnoizpovedna in zabavna. Čeprav sta šele začela svoj pohod, ne bomo presenečeni, če bo zgodba dobila nadaljevanje. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerico Petro Polizzi.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Naslednja premiera jubilejne sezone v SiTiju bo romantična komedija Sam prjatla z Žanom Papičem in Melani Mekicar.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Ljubitelji psov in smeha: Tara Zupančič, še en sveže pečeni igralec, Boštjan Romih, glasbenica in scenaristka Nina Pečar ter Qi  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Prvi mož BTC Cityja Damjan Kralj si je prvo premiero 25. sezone hišnega gledališča ogledal z ženo Katjo in vodjo marketinga Miho Mermalom.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Moniko Tavčar, s katero se zbujamo na TV Slovenija, je na premiero pospremila sestra Nataša.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Marko Pigac
 5. 10. 2025 | 10:10
1:37
A+A-

Miho in Matevža Šaleharja je slovenska javnost spoznala pred tridesetimi leti, ko sta s skupino Babewatch orala ledino. Po dveh albumih sta odšla vsak svojo pot: Hamo (Matevž) je ostal v svetu glasbe, Miha pa je našel pot na televizijo, med pisce in na radijske valove.

Verjetno najuspešnejši bratski dvojec iz Šentvida, radijec Jure Longyka ju je v uvodu v predstavo poimenoval kar Romul in Rem slovenske estrade, je hitro prilezel do vrha na svojih področjih. Kljub vsemu pa si je njuna stara publika dolgo želela, da bi spet skupaj stala na odru in s kitarama v rokah. To je uspelo SiTi Teatru, ki je tako na najboljši način začel praznovanje 25-letnice delovanja.

Brata sta navdušila z avtobiografsko predstavo oziroma potjo od rojstva prek otroških vragolij, seksualnih nerodnosti, glasbe, estrade in pijanskih izpadov do skromne današnjosti, vse skupaj pa je prepleteno z glasbenimi vložki in finalnim, a prirejenim Dolgo nisva pila. Čeprav živita v isti stanovanjski hiši z 90-letno babico, pravita, da je umetnost po 50 letih skupnega življenja ustvariti projekt, v katerem se bosta vsak dan neprestano v pižamah gledala še (vsaj) nadaljnje tri mesece.

»Pograd iz otroštva pa pižami naju delajo ranljiva in osebna,« pravi starejši izmed bratov, ki je iz porodnišnice pričakoval napovedano sestrico Jerco, ne pa brata, s katerim si mora vse deliti. 

Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerico Petro Polizzi.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Simon Doma, ki je z avtobiografijo Gringo Loco osupnil Slovenijo, s partnerico Petro Polizzi.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Naslednja premiera jubilejne sezone v SiTiju bo romantična komedija Sam prjatla z Žanom Papičem in Melani Mekicar.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Naslednja premiera jubilejne sezone v SiTiju bo romantična komedija Sam prjatla z Žanom Papičem in Melani Mekicar.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Prvi mož BTC Cityja Damjan Kralj si je prvo premiero 25. sezone hišnega gledališča ogledal z ženo Katjo in vodjo marketinga Miho Mermalom.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Prvi mož BTC Cityja Damjan Kralj si je prvo premiero 25. sezone hišnega gledališča ogledal z ženo Katjo in vodjo marketinga Miho Mermalom.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Moniko Tavčar, s katero se zbujamo na TV Slovenija, je na premiero pospremila sestra Nataša.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Moniko Tavčar, s katero se zbujamo na TV Slovenija, je na premiero pospremila sestra Nataša.  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ljubitelji psov in smeha: Tara Zupančič, še en sveže pečeni igralec, Boštjan Romih, glasbenica in scenaristka Nina Pečar ter Qi  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Ljubitelji psov in smeha: Tara Zupančič, še en sveže pečeni igralec, Boštjan Romih, glasbenica in scenaristka Nina Pečar ter Qi  FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Več iz teme

Miha ŠaleharMatevž Šalehar - HamoSiTi Teaterbratapredstava
ZADNJE NOVICE
10:10
Bulvar  |  Domači trači
NAVDUŠILA

Brata Šalehar po 30 letih spet skupaj na odru, ti znani obrazi so ju prišli gledat (FOTO)

V SiTi Teatru sta nastopila Miha in Matevž Šalehar.
Marko Pigac5. 10. 2025 | 10:10
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Kris in Bojan iz Joker Out pravita, da podpisujejo ogromno slovarjev

Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin o prehojeni poti in prihodnosti, o tem, kako ostajajo prizemljeni, ter o avtentični glasbeni izkušnji.
5. 10. 2025 | 10:00
09:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Tatovi na pohodu: val vlomov na območju Ljubljane, kradli celo pasjo hrano

Po podatkih ljubljanske policijske uprave so v zadnjih 48 urah prejeli 1474 klicev, od tega 491 za posredovanje v interventnih dogodkih.
5. 10. 2025 | 09:55
09:28
Lifestyle  |  Polet
NOVO V SLOVENIJI

Zakaj je infrardeči fitnes jesenski hit? Vadba, toplota in hujšanje v enem

Infrardeči fitnes združuje vadbo in toploto: kuri maščobe, sprošča mišice, zmanjšuje poškodbe in jeseni postaja pravi hit slovenskih fitnesov.
5. 10. 2025 | 09:28
09:25
Novice  |  Kmetijske novice
VODA

Nov strošek, ki ga je uvedla država, je udarec po kmetu in slovenski hrani

Najnovejša uredba ob vodarini in vodnem povračilu uvaja še dovolnino. Po novem bo obdavčena tudi tista voda, iz katere delamo hrano.
Drago Perko5. 10. 2025 | 09:25
09:10
Novice  |  Svet
ZARADI NIZKIH TEMPERATUR

Labradorca iz angleške opatije sta se upokojila

Desetletni Eric in 11-letna Flo sta bila eno leto župnikova sodelavca. Po novem se bosta udeleževala le nekaterih dogodkov v toplih dneh.
5. 10. 2025 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki