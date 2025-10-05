Brata Šalehar po 30 letih spet skupaj na odru, ti znani obrazi so ju prišli gledat (FOTO)

Miho in Matevža Šaleharja je slovenska javnost spoznala pred tridesetimi leti, ko sta s skupino Babewatch orala ledino. Po dveh albumih sta odšla vsak svojo pot: Hamo (Matevž) je ostal v svetu glasbe, Miha pa je našel pot na televizijo, med pisce in na radijske valove.

Verjetno najuspešnejši bratski dvojec iz Šentvida, radijec Jure Longyka ju je v uvodu v predstavo poimenoval kar Romul in Rem slovenske estrade, je hitro prilezel do vrha na svojih področjih. Kljub vsemu pa si je njuna stara publika dolgo želela, da bi spet skupaj stala na odru in s kitarama v rokah. To je uspelo SiTi Teatru, ki je tako na najboljši način začel praznovanje 25-letnice delovanja.

Brata sta navdušila z avtobiografsko predstavo oziroma potjo od rojstva prek otroških vragolij, seksualnih nerodnosti, glasbe, estrade in pijanskih izpadov do skromne današnjosti, vse skupaj pa je prepleteno z glasbenimi vložki in finalnim, a prirejenim Dolgo nisva pila. Čeprav živita v isti stanovanjski hiši z 90-letno babico, pravita, da je umetnost po 50 letih skupnega življenja ustvariti projekt, v katerem se bosta vsak dan neprestano v pižamah gledala še (vsaj) nadaljnje tri mesece.

»Pograd iz otroštva pa pižami naju delajo ranljiva in osebna,« pravi starejši izmed bratov, ki je iz porodnišnice pričakoval napovedano sestrico Jerco, ne pa brata, s katerim si mora vse deliti.

