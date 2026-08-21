Bravo, Luka Dončić! Pohvale letijo z vseh strani, tudi z ameriške ambasade (FOTO in VIDEO)

Luka Dončić, ki v Sloveniji trenutno gosti soigralce iz svoje ekipe Los Angeles Lakers, se je pri organizaciji štiridnevnega dogodka resnično potrudil. Ne le, da je prevzel vse stroške, vključno s prevozom kolegov z zasebnim letalom, sam bo poravnal tudi stroške njihovega bivanja v prestižnem hotelu v središču Ljubljane, poskrbel pa bo tudi za zabavo in druge aktivnosti, da se bodo ameriški košarkarji pri nas počutili čim bolj udobno.

Za zdaj mu gre, po posnetkih sodeč odlično. Ko so nekatere njegove soigralce po četrtkovi večerji povprašali, ali uživajo in kako jim je všeč v Sloveniji, so se vsi strinjali, da je tukaj »neverjetno«. Spletni uporabniki so se ob tem pošalili, da so prevzeli Dončićevo najljubšo besedo, saj Luka pogosto na vprašanja, kako mu je kaj všeč ali kako mu je kaj šlo, odgovori z »neverjetno«.

Njegov trud pa so prepoznali tudi na Ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji, kjer so na družabnem omrežju zapisali: »Dobrodošli v Sloveniji, LA Lakers! Hvala, Luka Dončić za pomoč pri športni diplomaciji, ko si vijolično-zlato pripeljal na svoje domače igrišče. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani z veseljem podpira tebe in celotno ekipo, tako kot to počnemo za prijateljstvo med ZDA in Slovenijo. Želimo vam odlično sezono in GREMO Lakers!«