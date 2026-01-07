Brendijev drugi dom navdihnil novo narodnozabavno skupino

Ko je konec septembra po pravljičnih sedmih letih v ljubljanski Šiški spet odprl vrata legendarni Franci (na balanci), se je to večini zdela odlična ideja, saj živimo v zlati dobi veselic, ko se tam zabava tudi mestna mladež, ki so jo desetletje ali dve prej bolj privlačili rock koncerti in rejvi. Tri mesece kasneje lahko potrdimo, da je pribežališče ljubiteljev slovenske glasbe, ki se mu je z enim svojih največjih hitov poklonil tudi legendarni Brendi, res vroče, njegov glas pa seže še veliko dlje kot v deveto vas. Najnovejša pridobitev Francija je istoimenski superbend, ki ga sestavljajo sami prekaljeni glasbeniki: Urška Podjavoršek je pevka skupine Wow, kitarist Michael 'Mike' Orešar obraz skupin Igor in Zlati zvoki, Diamanti ter New Swing Quartet, Filip Majcen baritonist Kunstosov, harmonikar Gašper Belaj in DJ Miha Vesel pa znanca iz Mladih gamsov.

Za piko na i je kot MC oziroma 'špasmaher' zraven še nekdanji smučarski skakalec Marcel Stržinar - Franci. Skupina je minuli konec tedna v Podkorenu pripravila dve apres ski zabavi na tekmah smučark za svetovno prvenstvo – in navdušila bolj kot naše sramežljive lisičke. Z njimi boste lahko naslednjič zaplesali v Franciju, kjer januarja ne počivajo. Še več: pripravljajo kar 13 koncertov, med drugim na ples vabijo Firbci, Modrijani, ansambel Roka Žlindre in Til Čeh s Petelini.