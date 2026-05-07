Breskvica odhaja k Dončiću v Ameriko!? Ponosno je razkrila vse podrobnosti ...

V javnosti se zadnje dni veliko govori o morebitni romanci med mlado zvezdnico Anđelo Ignjatović Breskvico in našim NBA zvezdnikom Luko Dončićem.

Anđela Ignjatović - Breskvica je na Balkanu zelo priljubljena FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Vse več naključij se dogaja, ko gre za Breskvico in Luka. Po promociji je odšla na potovanje v Opatijo, medtem ko se Dončić ni oglašal. Spomnimo, zaradi poškodbe je trenutno odsoten z igrišč. Vendar pa je zdaj uradno znano, da se je mlada pevka odpravila na drugi kontinent.

Na svojem profilu na družbenih omrežjih, je namreč objavila, da je v načrtu turneja po Združenih državah Amerike, in to že septembra.

Luka Dončić. FOTO: Andy Lyons Getty Images Via Afp

Ob tem srbski mediji namigujejo, da naj bi šla kar k našemu NBA asu, ki je, kot je znano, trenutno v boju za skrbništvo za hčerki, potem kot se je razšel z Anamarijo Goltes.