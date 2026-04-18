Brez spanja so zdržali kar 48 ur, utrujenost je pri nekaterih povzročila tudi halucinacije »Na odru sem videl mucke, ki jih v resnici ni bilo«

Ob 19-letnici delovanja je Radio 1 pripravil izziv Kdo bo zadnji, ki je tudi letos presegel pričakovanja. Po 48 urah neprekinjenega gledanja filma Top Gun, brez spanja in ob stalnih testih budnosti, je zmago slavila Bojana, ki je v izjemno zahtevnih razmerah ohranila zbranost, vztrajnost in odločnost.

»Na koncu ne zmaga telo, ampak glava,« bi lahko opisali bistvo izziva, ki je tekmovalce potisnil na rob njihovih zmogljivosti. Bojana je po razglasitvi priznala, da je bila preizkušnja precej težja, kot si je predstavljala: »Vmes me je že imelo, da bi odnehala. Dvakrat sem bila čisto blizu zvončku, ampak sem si rekla – še malo. In potem je šlo.«

Tekmovalci so isti film gledali kar 48 ur.

Prijavilo se je več kot 2500 kandidatov, izbranih pa je bilo le 19 najvztrajnejših. Do konca jih je zdržalo pet, odločali pa so tako spretnost in psihična stabilnost kot tudi kanček sreče. V zadnjem delu so tekmovalci izbirali med vedri kokic, v katerih so se skrivale kuverte – le ena je prinašala zmago, in izbrala jo je Bojana.

Izziv je razkril tudi temnejšo plat pomanjkanja spanja: utrujenost je pri nekaterih povzročila zmedenost in celo halucinacije. »Na odru sem videl mucke, ki jih v resnici ni bilo,« je povedal eden od tekmovalcev. Takšne izkušnje potrjujejo opozorila strokovnjakov, med njimi psihoterapevta Zlatka Bojanovića, ki poudarja: »Največja zmaga je včasih tudi to, da znaš odnehati.«

Ekipa je 19 let delovanja proslavila tudi s torto. FOTOGRAFIJE: DARJA ŠTRAVS TISU

Kljub naporom izziv ni bil brez svetlih trenutkov. Posebno energijo je v prostor prinesel Jan Plestenjak, ki je s koncertom tekmovalcem pomagal prebroditi najtežje ure. Dogodek je združil napetost, utrujenost in nepričakovane trenutke veselja. Bojana je ob koncu poudarila, da si zdaj želi predvsem preprostih stvari: »Postelja, tuš in mir – to je trenutno vse, kar potrebujem.« Z zmago je osvojila tudi glavno nagrado v višini 5000 evrov, del katere bo dala v dobrodelne namene.