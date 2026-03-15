Cabaret ONA prihjaja v Koper: zapeljiva zgodba glasbe, plesa in ženskega pogleda

V Gledališču Koper bo v nedeljo, 29. marca, na sporedu glasbeno-plesna predstava Cabaret ONA, v kateri nastopa pevka in plesalka Tjaša Fajdiga, ena vidnejših slovenskih izvajalk na področju kabareta in muzikala. Predstava je bila premierno predstavljena že lani, letos pa ustvarjalci z njo gostujejo po različnih slovenskih odrih. Z velikim uspehom je bila uprizorjena v Ajdovščini in v Gledališču Park v Murski Soboti, konec marca pa se bo predstavila občinstvu v Gledališču Koper.

Cabaret ONA je odrska zgodba, ki združuje glasbo, ples in gledališko izraznost. Tjaša Fajdiga skupaj s karizmatičnimi plesalci in vrhunskimi glasbeniki ustvarja atmosfero sodobnega kabareta, v katerem se prepletajo čustva, gib in glas. Predstava gledalce popelje v svet zapeljive, skrivnostne in močne ženske energije. Na odru se zvrstijo trenutki igrivosti, intime in dramatičnosti, ki skupaj ustvarjajo dinamično in vizualno privlačno gledališko izkušnjo.

Režijo in koreografijo podpisuje Miha Krušič, ki je znan po svojem izrazitem občutku za odrsko dinamiko, plesno pripovednost in telesni izraz. Njegov prepoznavni slog združuje plesno fantazijo, gledališko dramaturgijo in glasbeno interpretacijo, zato predstava prinaša svež preplet kabareta, muzikala in sodobne odrske energije. Ustvarjalci pri tem posegajo po estetiki klasičnega kabareta, ki jo nadgrajujejo s sodobnim plesnim jezikom in glasbenimi interpretacijami.

Tjaša Fajdiga, pevka in plesalka, ustvarjalka na področju muzikala in kabareta

Tjaša Fajdiga se že vrsto let posveča petju in plesu ter velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih izvajalk na področju muzikala. Diplomirala je iz jazz petja na Konservatoriju za glasbo v Amsterdamu, magistrirala pa iz muzikala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je bila kot prva Slovenka v zgodovini sprejeta na študij in tudi v celoti štipendirana.

Širša slovenska javnost jo je spoznala leta 2018, ko se je uvrstila v finale sedme sezone oddaje Slovenija ima talent. Od takrat redno nastopa doma in v tujini ter sodeluje z uglednimi domačimi in mednarodnimi umetniki, med njimi z angleškim koreografom Mattom Colom, režiserjem in igralcem Mattom Ryanom, Urošem Perićem in Domnom Valičem. Večkrat je nastopila kot solistka z orkestrom Slovenske filharmonije, leta 2021 pa je Slovenijo zastopala na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju. Predstava Cabaret ONA prinaša energično in čutno odrsko doživetje, ki združuje vrhunsko glasbo, ples in gledališko pripoved ter gledalcem ponuja vpogled v svet kabareta skozi sodobno interpretacijo.