»Čas rdečih petk še pride.« Odmeva napoved Klakočar Zupančičeve, odzivi se vrstijo

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook objavila kratek, a odmeven zapis: »Čas rdečih petk še pride …«. Po odhodu s funkcije predsednice Državnega zbora se v javnosti pojavljajo ugibanja o njenem nadaljnjem političnem angažmaju – bodisi na državni ali na lokalni ravni. Njeno objavo o »rdečih petkah« tako mnogi razumejo kot simbolično napoved morebitne vrnitve ali nadaljevanja politične poti.

Objava je hitro pritegnila pozornost javnosti in sprožila številne odzive sledilcev. Pod zapisom so se zvrstili predvsem podporni komentarji. Nekateri uporabniki so ji izrazili odkrito politično podporo in jo vidijo v najvišjih državnih funkcijah, drugi so poudarjali njene osebnostne lastnosti in politično držo. Med odzivi so tudi takšni, ki njeno prihodnjo vlogo vidijo na lokalni ravni, denimo kot morebitno županjo Ljubljane, ter takšni, ki jo spodbujajo k nadaljevanju politične poti izven trenutnih razmer.

Jadranka: »Seveda! Vas že vidim kot bodočo predsednico v sivem elegantnem kostimu in rdečih čevljih z elegantno peto. Urejeno, strokovno, sposobno opravljanja vseh delovnih nalog in v ponos svojim državljanom. Tako z izobrazbo, izkušnjami kot z manirami.«

Roman: »To mi deli, Urška to ...! Za domovino, z Urško naprej!!!«

Blaž: »Seveda, kmalu boste županja Ljubljane, srečno.«

Nika: »Se pridružujem mnenju. Bila bi odlična v vseh vlogah. Upanje nikoli ne umre in jaz si želim takšnih ljudi na vodilnih mestih. Zdaj pa uživajte in si privoščite malo razvajanja in miru.«

Danica: »Močne, izobražene, pametne in pogumne ženske Slovenija potrebuje!«

Aleksandra: »Urška, a se sploh zavedaš, kako rado te ima vesolje ali bog ali karkoli že, da si dostojanstveno izstopila iz te cirkuške farse? Pojdi naprej po svoji poti in niti ozri se ne več na to dolino Šentflorjansko. Bodi lepo.«

Bojan: »Na srečo tudi rdečih riti, ko volivci spoznajo, da so bili 'nategneni'. Se opravičujem za zapis, a moral sem zapisati. S spoštovanjem Bojan.«