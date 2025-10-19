Čas za slovo: poglejte, kaj je storila Nika Kovač (FOTO)

Nika Kovač je ena naših najbolj znanih aktivistk, tudi uspešnih. Z Inštitutom 8. marec je 32-letna antropologinja izvedla že ogromno odmevnih in uspešnih kampanj, trenutno se borijo za varen in dostopen splav v Evropski uniji, kar je Niko in njeno ime poneslo izven meja domovine.

A Nika Kovač ni poznana le po svojem aktivizmu in političnem udejstvovanju, pri slednjem predvsem rada nastavi ogledalo desni opciji, že leta sta njen zaščitni znak rdeča šminka in dolgi bujni lasje. No, slednjega zdaj ni več, je sporočila na družabnem omrežju.

Nika Kovač je namreč obiskala frizerja, ki ji je močno skrajšal lase in ustvaril trenutno eno najbolj priljubljenih in modnih pričesk. Ta ji izredno pristoji in še bolj poudari njeno močno in borbeno, a hkrati nežno in ženstveno lepoto.