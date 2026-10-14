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Jankovićeva nekdanja snaha navdušuje pri 50 letih: »Zagotovo pomota v letnici!« (FOTO)

Vesna Janković je ob osebnem jubileju na Facebooku objavila fotografijo s praznovanja.
Vesna Janković FOTO: Vesna Janković Facebook
Vesna Janković FOTO: Vesna Janković Facebook
A. G.
 14. 10. 2026 | 15:08
 14. 10. 2026 | 15:18
3:35
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Vesna Janković, nekdanja manekenka in televizijska voditeljica ter nekdanja snaha ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je dopolnila 50 let. V preteklosti smo jo lahko spremljali na Pop TV, kjer je vodila športno oddajo Športna scena, pozneje pa še modno oddajo Modno popotovanje, ki je nastajala v njeni lastni produkciji. Čeprav se je v javnosti uveljavila tudi kot televizijski obraz, je šport že od otroštva pomemben del njenega življenja. Z ritmično gimnastiko se je začela ukvarjati pri treh letih in ji ostala zvesta kar 16 let.

Danes se posveča predvsem poslovnim obveznostim, pri katerih veliko sodeluje s tujino. Kljub natrpanemu urniku se trudi ohranjati zdrav življenjski slog. Tekaške copate obuje večkrat na teden, pomembna pa sta ji tudi zdrava prehrana in notranji mir. Prav urejeno družinsko življenje, šport in zdrave navade so po njenih besedah del njenega recepta za dobro počutje.

S fotografijo s praznovanja pritegnila pozornost

Ob svojem 50. rojstnem dnevu je Vesna na družbenem omrežju Facebook objavila fotografijo s praznovanja. Ob njej ni zapisala dolgega sporočila ali razkrivala podrobnosti zabave, temveč je v angleščini preprosto zapisala »50 years« oziroma 50 let in dodala emotikon.

Na fotografiji je sproščena in nasmejana. Oblečena je v dolgo rjavo obleko z zapeljivim, nekoliko drznejšim krojem, v rokah pa drži dve steklenici alkoholnih pijač, namenjenih pripravi koktajlov. Njena mladostna podoba je pritegnila pozornost sledilcev, ki so ji v komentarjih namenili številne pohvale.

»Zagotovo pomota v letnici«

Pod objavo se je zvrstilo veliko čestitk in lepih želja. Sledilci so ji zaželeli vse najboljše, ji pohvalili videz in energijo ter ji sporočili, naj takšna ostane tudi v prihodnje. Nekateri so bili ob njeni objavi še posebej hudomušni.

Objavljamo nekaj odzivov: »Draga Vesna, raketica. Saj veš, da si prekrasna, lepa, sexy, pogumna, zadovoljna, mladostna in polna nalezljive energije … brezčasna … In želim Vse najboljše še naprej.«

»Vse najboljše, draga Vesna, dobrodošla v klub.«

»Vse najboljše, draga! Ostani tako srčna, lepa in polna energije!«

»Lepo top posnetek, ti znaš, uživaj in vse naj se ti uresniči, kar si želiš. Objem, Klara.«

Med komentarji pa je izstopal tudi tisti, ki je namignil, da je Vesna videti precej mlajša, kot je v resnici: »Zagotovo pomota v letnici, vse najboljšeeeee Vesna.«

Družina ji veliko pomeni

Vesna je bila poročena z Juretom Jankovićem, sinom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, sin Vall in hčerka Julia. Družina ji veliko pomeni, čeprav zasebno življenje večinoma ohranja stran od medijev.

Ob posebnih priložnostih pa s sledilci vendarle deli kakšen družinski utrinek. Januarja letos je tako objavila fotografije s hčerko Julio, ki je praznovala 20. rojstni dan. Sin Vall se medtem posveča nogometu in si utira pot v profesionalnem športu.

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